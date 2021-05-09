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17:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» обыграл «Атырау» и оторвался от «Кайрата» в гонке за «Астаной» в КПЛ

Костанайский клуб «Тобол» обыграл на своем поле «Атырау» в рамках десятого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу и закрепился на втором месте в таблице, передает корреспондент Vesti.kz.

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Счет на 80-й минуте матча открыл Серикжан Мужиков. Игрок сборной Казахстана на пару с Неманьей Николичем оказался у ворот соперника, несколько раз они смогли пробить без помех. Футболисты «Атырау» блокировали опасные выстрелы, но полузащитник нашел незащищенное пространство.

В компенсированное время второй гол в ворота «Атырау» отправил Жереми Манзорро: французский легионер воспользовался фланговым прострелом и установил окончательный счет в матче.

После этой победы «Тобол» набрал 21 очко, отставая на пять баллов от лидирующей в КПЛ-2021 «Астаны». До четырех очков увеличился отрыв команды из Костаная от алматинского «Кайрата», который упустил победу на своем поле в компенсированное время.

Добавим, игровой день открыли в Талдыкоргане «Жетысу» с «Актобе». Хозяева поля открыли счет в матче после спорного эпизода, а в ответ получили пять голов и проиграли. Десятый тур завершится матчем «Турана» с «Кызыл-Жаром», который начнется в 20:00 по столичному времени.

Тобол Кс
2:0
Первый тайм: 0:0
Атырау
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