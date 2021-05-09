«Тобол» обыграл «Атырау» и оторвался от «Кайрата» в гонке за «Астаной» в КПЛ

Счет на 80-й минуте матча открыл Серикжан Мужиков. Игрок сборной Казахстана на пару с Неманьей Николичем оказался у ворот соперника, несколько раз они смогли пробить без помех. Футболисты «Атырау» блокировали опасные выстрелы, но полузащитник нашел незащищенное пространство.

В компенсированное время второй гол в ворота «Атырау» отправил Жереми Манзорро: французский легионер воспользовался фланговым прострелом и установил окончательный счет в матче.

После этой победы «Тобол» набрал 21 очко, отставая на пять баллов от лидирующей в КПЛ-2021 «Астаны». До четырех очков увеличился отрыв команды из Костаная от алматинского «Кайрата», который упустил победу на своем поле в компенсированное время.