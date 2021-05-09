«Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский «Энергетик-БГУ» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский «Энергетик-БГУ» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Оба мяча в этой встрече были забиты в первом тайме — сначала Фабрицио Ойа вывел торпедовцев вперед, а потом Евгений Юдчиц восстановил паритет — 1:1.
Результаты остальных игр: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 1:1, «Минск» — «Витебск» — 3:3, «Рух» (Брест) — «Спутник» (Речица) — 2:0, «Гомель» — «Слуцк» — 4:1, «Сморгонь» — «Неман» (Гродно) — 0:2.