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18:15 (мск), источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский «Энергетик-БГУ» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Оба мяча в этой встрече были забиты в первом тайме — сначала Фабрицио Ойа вывел торпедовцев вперед, а потом Евгений Юдчиц восстановил паритет — 1:1.

Результаты остальных игр: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 1:1, «Минск» — «Витебск» — 3:3, «Рух» (Брест) — «Спутник» (Речица) — 2:0, «Гомель» — «Слуцк» — 4:1, «Сморгонь» — «Неман» (Гродно) — 0:2.

Энергетик-БГУ
1:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
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