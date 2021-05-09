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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«МЮ» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» в гостях одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Воскресная встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 3:1. На гол Бертрана Траоре (24-я минута) «красные дьяволы» ответили точными ударами Бруну Фернандеша (52, с пенальти), Мейсона Гринвуда (56) и Эдинсона Кавани (87). На 89-й минуте «Астон Вилла» осталась в меньшинстве после удаления Олли Уоткинса.

«Манчестер Юнайтед», в активе которого 70 очков, занимает второе место в премьер-лиге и отстает на 10 баллов от лидирующего «Манчестер Сити», который сыграл на один матч больше. «Астон Вилла» (48) располагается на 11-й строчке.

Астон Вилла
1:3
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
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