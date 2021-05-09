«МЮ» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» в гостях одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» в гостях одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Воскресная встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 3:1. На гол Бертрана Траоре (24-я минута) «красные дьяволы» ответили точными ударами Бруну Фернандеша (52, с пенальти), Мейсона Гринвуда (56) и Эдинсона Кавани (87). На 89-й минуте «Астон Вилла» осталась в меньшинстве после удаления Олли Уоткинса.
«Манчестер Юнайтед», в активе которого 70 очков, занимает второе место в