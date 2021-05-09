«МЮ» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

Воскресная встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 3:1. На гол Бертрана Траоре (24-я минута) «красные дьяволы» ответили точными ударами Бруну Фернандеша (52, с пенальти), Мейсона Гринвуда (56) и Эдинсона Кавани (87). На 89-й минуте «Астон Вилла» осталась в меньшинстве после удаления Олли Уоткинса.

«Манчестер Юнайтед», в активе которого 70 очков, занимает второе место в премьер-лиге и отстает на 10 баллов от лидирующего «Манчестер Сити», который сыграл на один матч больше. «Астон Вилла» (48) располагается на 11-й строчке.