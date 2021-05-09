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18:21 (мск), источник: Sport24

«Аталанта» разгромила «Парму» и вернулась на 2-е место в Серии А, Миранчук забил гол

Футболисты «Аталанты» нанесли поражение «Парме» в 35-м туре чемпионата Италии. Игра, прошедшая в воскресенье в Парме, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

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В составе победителей дубль оформил Луис Муриель, по голу забили Руслан Малиновский и Маттео Пессина. Российский полузащитник «Аталанты» вышел на замену вместо украинца Малиновского на 58-й минуте и также отметился голом на 93-й минуте.

«Аталанта» набрала 72 очка и за три тура до финиша вернулась в таблице на 2-е место, сместив оттуда «Наполи» (70). Следом расположились «Ювентус» и «Милан», у которых в активе по 69 очка.

Парма
2:5
Первый тайм: 0:1
Аталанта
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