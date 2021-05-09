«Аталанта» разгромила «Парму» и вернулась на 2-е место в Серии А, Миранчук забил гол

В составе победителей дубль оформил Луис Муриель, по голу забили Руслан Малиновский и Маттео Пессина. Российский полузащитник «Аталанты» вышел на замену вместо украинца Малиновского на 58-й минуте и также отметился голом на 93-й минуте.

«Аталанта» набрала 72 очка и за три тура до финиша вернулась в таблице на 2-е место, сместив оттуда «Наполи» (70). Следом расположились «Ювентус» и «Милан», у которых в активе по 69 очка.