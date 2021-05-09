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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Актобе» вышел в лидеры бомбардиров КПЛ после камбэка в матче с «Жетысу»

Нападающий «Актобе» Игорь Сергеев оформил хет-трик в матче «Жетысу» и догнал в бомбардирской гонке OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу Жоао Пауло из «Ордабасы», передает корреспондент Vesti.kz.

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На счету обоих атакующих игроков по шесть мячей, а вслед за ними идет группа преследователей, у которой на гол меньше. К дуэту лидеров мог присоединиться Неманья Николич из «Тобола», но отличиться во встрече с «Атырау» не сумел.

Бомбардиры КПЛ-2021:

  • 1−2. Игорь Сергеев («Актобе») и Жоао Пауло («Ордабасы») — по шесть голов;
  • 3−7. Марин Томасов («Астана»), Хосе Канте («Кайрат»), Педро Эуженио («Тараз»), Абзал Бейсебеков («Астана») и Неманья Николич («Тобол») — по пять голов;
  • 8−10. Каролис Лаукжемис («Кайсар»), Абат Аймбетов («Астана») и Алибек Касым («Кызыл-Жар») — по четыре гола.

Напомним, ранее «Тобол» победил «Атырау» и до четырех очков увеличил отрыв от «Кайрата» в КПЛ-2021. Лидирует в турнире «Астана» с 26 очками, которая выиграла в национальном чемпионате семь игр подряд.

Жетысу
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Первый тайм: 0:0
Актобе
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