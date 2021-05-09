Форвард «Актобе» вышел в лидеры бомбардиров КПЛ после камбэка в матче с «Жетысу»
Нападающий «Актобе» Игорь Сергеев оформил
Нападающий «Актобе» Игорь Сергеев оформил
На счету обоих атакующих игроков по шесть мячей, а вслед за ними идет группа преследователей, у которой на гол меньше. К дуэту лидеров мог присоединиться Неманья Николич из «Тобола», но отличиться во встрече с «Атырау» не сумел.
Бомбардиры КПЛ-2021:
Напомним, ранее «Тобол» победил «Атырау» и до четырех очков увеличил отрыв от «Кайрата» в КПЛ-2021. Лидирует в турнире «Астана» с 26 очками, которая выиграла в национальном чемпионате семь игр подряд.