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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ обыграл «Кызыл-Жар» благодаря пенальти на последних минутах

«Туран» в матче десятого тура Olimpbet-Чемпионат Казахстана добыл победу над «Кызыл-Жаром» (1:0), сообщает корреспондент Vesti.kz. Единственный гол с пенальти забил защитник Стефан Живкович на 91-й минуте.

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Команда из Туркестана побеждает второй тур подряд и не пропускает. Теперь у «Турана» девять очков в активе, они поднялись на 11-е место и обошли «Шахтер» с «Кайсаром». Последние положительные результаты наверняка могут укрепить статус главного тренера Абхулалика Бурибаева, который ранее был на грани увольнения из клуба. «Кызыл-Жар» потеряв очки в Туркестане, занимает шестое место в КПЛ, имея 14 баллов.

В 11-м туре, 14 мая, «Туран» сыграет на выезде против «Шахтера». «Кызыл-Жар» свой следующий матч в рамках чемпионата Казахстана проведет 15 мая, команде Андрея Карповича будет противостоять «Каспий».

Туран
1:0
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
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