Дебютант КПЛ обыграл «Кызыл-Жар» благодаря пенальти на последних минутах

Команда из Туркестана побеждает второй тур подряд и не пропускает. Теперь у «Турана» девять очков в активе, они поднялись на 11-е место и обошли «Шахтер» с «Кайсаром». Последние положительные результаты наверняка могут укрепить статус главного тренера Абхулалика Бурибаева, который ранее был на грани увольнения из клуба. «Кызыл-Жар» потеряв очки в Туркестане, занимает шестое место в КПЛ, имея 14 баллов.