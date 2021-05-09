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19:38 (мск), источник: Sport24

Черышев провел 100-й матч за «Валенсию»

9 мая «Валенсия» со счетом 3:0 разгромила «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании.

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На 77-й минуте встречи на замену вышел российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Для 30-летнего футболиста этот матч стал 100-м за левантийцев. За отведенные ему минуты на поле Черышев успел отметиться результативной передачей.

В 100 матчах за «Валенсию» на счету Дениса 10 голов и 10 результативных передач.

Валенсия
3:0
Первый тайм: 1:0
Вальядолид
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