Черышев провел 100-й матч за «Валенсию»
9 мая «Валенсия» со счетом 3:0 разгромила «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании.
9 мая «Валенсия» со счетом 3:0 разгромила «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании.
На 77-й минуте встречи на замену вышел российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Для 30-летнего футболиста этот матч стал 100-м за левантийцев. За отведенные ему минуты на поле Черышев успел отметиться результативной передачей.
В 100 матчах за «Валенсию» на счету Дениса 10 голов и 10 результативных передач.