Российский вратарь Васютин пропустил гол с центра поля в матче чемпионата Швеции

Оба гола на счету Виктора Эдвардсена. На 85-й минуте нападающий забил мяч с центра поля, перебросив далеко вышедшего из ворот Васютина. Этот мяч стал для «Дегерфорса» победным.

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Васютин стал игроком «Юргордена» 11 февраля. Клубы достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.

Васютину 26 лет. Он является воспитанником «Зенита», с 2013 по 2018 год он не провел за команду из Санкт-Петербурга ни одной встречи. В сезоне-2019/20 Васютин дважды появлялся на поле в составе «Зенита». С 2016 по 2018 год российский вратарь выступал за финский «Лахти», в сезоне-2018/19 — за норвежский «Сарпсборг».