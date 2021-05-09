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20:08 (мск), источник: ТАСС

Российский вратарь Васютин пропустил гол с центра поля в матче чемпионата Швеции

ТАСС, 9 мая. Российский вратарь «Юргордена» Александр Васютин пропустил гол с центра поля в матче пятого тура чемпионата Швеции с «Дегерфорсом». Встреча завершилась победой «Дегерфорса» со счетом 2:0.

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Источник: РИА "Новости"

Оба гола на счету Виктора Эдвардсена. На 85-й минуте нападающий забил мяч с центра поля, перебросив далеко вышедшего из ворот Васютина. Этот мяч стал для «Дегерфорса» победным.

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Васютин стал игроком «Юргордена» 11 февраля. Клубы достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.

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Васютину 26 лет. Он является воспитанником «Зенита», с 2013 по 2018 год он не провел за команду из Санкт-Петербурга ни одной встречи. В сезоне-2019/20 Васютин дважды появлялся на поле в составе «Зенита». С 2016 по 2018 год российский вратарь выступал за финский «Лахти», в сезоне-2018/19 — за норвежский «Сарпсборг».

«Юргорден» потерпел первое поражение в чемпионате и с 12 очками в пяти встречах занимает первое место в турнирной таблице. Васютин играл во всех матчах и пропустил четыре гола. «Дегерфорс» с 6 очками располагается на 11-й строчке.

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