«Толстяк, не морочь мне голову». Пике и тер Штеген вступили в перепалку с Суаресом

В одном из эпизодов матча Суарес упал после контакта с тер Штегеном. После чего футболисты «Барселоны» высказали претензии бывшему одноклубнику.

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«Ладно, толстяк, не морочь мне голову. Все в порядке», — сказал Пике уругвайцу.

«Это была рука. Если бы я сыграл ногой, то да, но это…» — добавил тер Штеген.