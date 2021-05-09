«Толстяк, не морочь мне голову». Пике и тер Штеген вступили в перепалку с Суаресом
Вратарь
Вратарь
В одном из эпизодов матча Суарес упал после контакта с тер Штегеном. После чего футболисты «Барселоны» высказали претензии бывшему одноклубнику.
«Ладно, толстяк, не морочь мне голову. Все в порядке», — сказал Пике уругвайцу.
«Это была рука. Если бы я сыграл ногой, то да, но это…» — добавил тер Штеген.
«Атлетико» с 77 очками лидирует в ла лиге. У «Барсы» 75 очков и вторая позиция. Третьим идет «Реал» — 74 очка, у команды в запасе матч против «Севильи», который состоится сегодня, 9 мая.