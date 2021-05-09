Тренер донецкого «Шахтёра» Каштру объявил об уходе
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру объявил об уходе из клуба после матча 26-го тура чемпионата Украины с «Ингульцом» (1:0).
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру объявил об уходе из клуба после матча 26-го тура чемпионата Украины с «Ингульцом» (1:0).
«Да, я ухожу. Моя последняя игра. Признаюсь вам: иногда во время прощания мы остаемся с
И сегодня, когда я смотрел на поле, я не видел Бондаря, потому что он, к сожалению, травмирован. Но я видел в воротах Трубина, на поле Додо, Витао, Корниенко, Маркоса Антонио, Судакова, видел Вьюнника, Фернандо, Тете, Соломона… Если я вас спрошу, а
Некоторые скажут: но ваша работа осталась на полпути.
Признаюсь, это огромнейший труд, сложный, непростой. Я надеюсь, что «Шахтёр» сможет идти своим путем, а эти ребята станут футбольными звёздами — они сейчас на ранней стадии своей карьеры. Тем не менее мы продолжали выигрывать: 1/8 финала Лиги Европы, квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. Знаю, что это далеко не всё, чего хотели наши болельщики. Но одно я могу сказать им: мы отдавались полностью, каждый из нас старался давать наилучшее. И скажу прямо: мы делали это очень смело. Нужна очень большая смелость, чтобы делать это — создавать 14−15 молодых игроков для будущего «Шахтёра», — приводит слова Каштру