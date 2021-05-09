Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Ренн
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
9.05
Реал
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
9.05
Ювентус
Милан
03
Футбол. Зарубежный
9.05
Арсенал
Вест Бромвич Альбион
31
Футбол. Зарубежный
9.05
Вильярреал
Сельта
24
Футбол. Зарубежный
9.05
Герта
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Рома
Кротоне
50
Футбол. Зарубежный
9.05
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
9.05
Реймс
Монако
01
Футбол. Зарубежный
9.05
Валенсия
Вальядолид
30
Футбол. Зарубежный
9.05
Айнтрахт Ф
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
9.05
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
9.05
Анже
Дижон
30
Футбол. Зарубежный
9.05
Метц
Ним
03
Футбол. Зарубежный
9.05
Ницца
Брест
32
Футбол. Зарубежный
9.05
Страсбур
Монпелье
23
Футбол. Зарубежный
9.05
Беневенто
Кальяри
13
Футбол. Зарубежный
9.05
Верона
Торино
11
Футбол. Зарубежный
9.05
Парма
Аталанта
25
Футбол. Зарубежный
9.05
Хетафе
Эйбар
01
Футбол. Зарубежный
9.05
Кельн
Фрайбург
14
Футбол. Зарубежный
9.05
Сент-Этьен
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
9.05
Вулверхэмптон Уондерерс
Брайтон & Хоув
21
Футбол. Зарубежный
9.05
Дженоа
Сассуоло
12
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
12«Зенит» — чемпион!
9 мая, источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» обыграли БАТЭ в чемпионате Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» победил футболистов борисовского БАТЭ со счетом 1:0, увеличив отрыв от преследователей до семи очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Домашний поединок с одним из главных конкурентов подопечные Романа Григорчука провели очень собранно, не позволив соперникам добиться успеха. Победу «Шахтеру» принес лучший бомбардир нынешнего первенства гамбийский легионер Дембо Дарбо, который забил мяч великолепным ударом на 20-й минуте игры. Это его девятый гол в чемпионате. Пропустив мяч, борисовчане провели немало атак, но хозяева умело выстроили оборону и сохранили победный счет. Чемпионы страны одержали восьмую викторию в восьми проведенных поединках, а БАТЭ потерпел первое поражение в турнире. Борисовчан догнали минские динамовцы, которые добыли волевую победу над «Ислочью» с результатом 3:1.

Результаты остальных игр: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 1:1, «Минск» — «Витебск» — 3:3, «Рух» (Брест) — «Спутник» (Речица) — 2:0, «Гомель» — «Слуцк» — 4:1, «Сморгонь» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:1.

Положение команд после 8 туров: «Шахтер» — 24 очка, БАТЭ — 17, «Динамо» (Минск) — 17, «Гомель» — 15, «Рух» — 15, «Динамо» (Брест) — 14, «Ислочь» — 12, «Торпедо-БелАЗ» — 11, «Минск» — 9, «Витебск» — 9, «Неман» — 6, «Слуцк» — 6, «Энергетик-БГУ» — 6, «Славия» — 5, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 3.

В следующем туре встречаются:

14 мая. «Спутник» — «Славия», «Динамо» (Минск) — «Сморгонь».

15 мая. «Неман» — «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», БАТЭ — «Рух».

16 мая. «Слуцк» — «Минск», «Витебск» — «Энергетик-БГУ», «Динамо» (Брест) — «Гомель».

Шахтер С
1:0
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
 Гороскоп на май 2020
Пожарные спасли кота, который сразу же завоевал сердца людей эпичной мордоч
Назван состав сборной России по хоккею на Чешские игры
«Милан» разгромил «Ювентус» и обошел туринцев в битве за ЛЧ
«Монако» вышел на 3-е место, Головин впервые сыграл после COVID
«Реал» спасся от проигрыша «Севилье» в концовке и обошел «Барсу»
Российский вратарь пропустил с центра поля в чемпионате Швеции
Нападающий «Динамо» не хочет возвращаться в клуб из аренды
Денис Черышев отдал голевой пас в 100-м матче за «Валенсию»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь