Футболисты «Шахтера» обыграли БАТЭ в чемпионате Беларуси

Домашний поединок с одним из главных конкурентов подопечные Романа Григорчука провели очень собранно, не позволив соперникам добиться успеха. Победу «Шахтеру» принес лучший бомбардир нынешнего первенства гамбийский легионер Дембо Дарбо, который забил мяч великолепным ударом на 20-й минуте игры. Это его девятый гол в чемпионате. Пропустив мяч, борисовчане провели немало атак, но хозяева умело выстроили оборону и сохранили победный счет. Чемпионы страны одержали восьмую викторию в восьми проведенных поединках, а БАТЭ потерпел первое поражение в турнире. Борисовчан догнали минские динамовцы, которые добыли волевую победу над «Ислочью» с результатом 3:1.