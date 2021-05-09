«Милан» разгромил «Ювентус» и обошел туринцев в битве за Лигу чемпионов

В составе гостей отличились Браим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори. На 58-й минуте полузащитник гостей Франк Кессье не смог реализовать пенальти.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не смог доиграть матч из-за травмы, он был заменен на 66-й минуте.

«Милан», набрав 72 очка, поднялся на третье место. У «Ювентуса» 69 очков и 5-я позиция. В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Милан» отправится в гости к «Торино».