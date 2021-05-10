«Реал» ушел от поражения в матче с «Севильей» и упустил шанс выйти на первое место

В начале встречи гол забил нападающий «сливочных» Карим Бензема, но взятие ворот было отменено после вмешательства ВАР. В итоге, счет открыла «Севилья»: отличился полузащитник Фернандо.

Во втором тайме нападающий «Реала» Марко Асенсио сравнил счет, но затем хавбек «Севильи» Иван Ракитич вновь вывел гостей вперед. И все же в добавленное время «Реал смог спастись, когда забил форвард Эден Азар.