«Реал» ушел от поражения в матче с «Севильей» и упустил шанс выйти на первое место
«Реал» свел вничью матче 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Мадридцы сыграли на своем поле с соперником со счетом 2:2.
«Реал» свел вничью матче 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Мадридцы сыграли на своем поле с соперником со счетом 2:2.
В начале встречи гол забил нападающий «сливочных» Карим Бензема, но взятие ворот было отменено после вмешательства ВАР. В итоге, счет открыла «Севилья»: отличился полузащитник Фернандо.
Во втором тайме нападающий «Реала» Марко Асенсио сравнил счет, но затем хавбек «Севильи» Иван Ракитич вновь вывел гостей вперед. И все же в добавленное время «Реал смог спастись, когда забил форвард Эден Азар.
В турнирной таблице «Севилья» занимает четвертое место, набрав 71 очко, «Реал» с 75 очками идет вторым. Первое место занимает «Атлетико» (77 очков), на третьей строчке располагается «Барселона» (75). В случае победы «Реал» мог догнать по очкам «Атлетико» и обойти его по дополнительным показателям.