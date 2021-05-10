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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир «Актобе» получил предложения из Европы

В казахстанский клуб он перешел перед стартом сезона.

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Нападающий «Актобе» Игорь Сергеев может покинуть казахстанский клуб и продолжить карьеру в Европе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.uz.

Команда
Актобе

«Ожидается, что выступления Игоря Сергеева в “Актобе” станут трамплином для переезда в более сильные чемпионаты. На днях агент игрока подтвердил, что Игорю поступали предложения от сильных европейских клубов, и работа над трансфером ведется. Также агент Сергеева сообщил, что его клиент получил четкое предложение от двух румынских команд, помимо азиатских топ-клубов. Но сам нападающий поставил себе цель выступать в чемпионатах из Европы», — пишет источник.

Напомним, Сергеев перешел в «Актобе» перед стартом сезона. В десяти матчах узбекский форвард забил шесть мячей и отдал голевую передачу. С этим показателем Сергеев делит первое место в гонке бомбардиров КПЛ с Жоао Пауло из «Ордабасы» (по шесть голов).

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