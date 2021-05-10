Лучший бомбардир «Актобе» получил предложения из Европы
В казахстанский клуб он перешел перед стартом сезона.
В казахстанский клуб он перешел перед стартом сезона.
Нападающий «Актобе» Игорь Сергеев может покинуть казахстанский клуб и продолжить карьеру в Европе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.uz.
«Ожидается, что выступления Игоря Сергеева в “Актобе” станут трамплином для переезда в более сильные чемпионаты. На днях агент игрока подтвердил, что Игорю поступали предложения от сильных европейских клубов, и работа над трансфером ведется. Также агент Сергеева сообщил, что его клиент получил четкое предложение от двух румынских команд, помимо азиатских
Напомним, Сергеев перешел в «Актобе» перед стартом сезона. В десяти матчах узбекский форвард забил шесть мячей и отдал голевую передачу. С этим показателем Сергеев делит первое место в гонке бомбардиров КПЛ с Жоао Пауло из «Ордабасы» (по шесть голов).