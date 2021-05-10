Лучший бомбардир «Актобе» получил предложения из Европы

«Ожидается, что выступления Игоря Сергеева в “Актобе” станут трамплином для переезда в более сильные чемпионаты. На днях агент игрока подтвердил, что Игорю поступали предложения от сильных европейских клубов, и работа над трансфером ведется. Также агент Сергеева сообщил, что его клиент получил четкое предложение от двух румынских команд, помимо азиатских топ-клубов. Но сам нападающий поставил себе цель выступать в чемпионатах из Европы», — пишет источник.