Сотириу после ухода из «Астаны» завоевал первый трофей
Столичный клуб продал форварда в феврале.
Столичный клуб продал форварда в феврале.
Болгарский «Лудогорец», за который выступает бывший нападающий «Астаны» Пиерос Сотириу, в десятый раз подряд стал чемпионом страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Лудогорец» гарантировал себе чемпионство за несколько туров до финиша. Для Сотириу этот трофей стал первым после ухода из «Астаны». В составе болгарского клуба форвард провел восемь матчей и забил один гол.
Киприот выступал за «Астану» с февраля 2020-го по февраль 2021 года. Всего Сотириу провел за столичный клуб 17 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, за трансфер Сотириу «Лудогорец» заплатил «Астане» 800 тысяч евро.