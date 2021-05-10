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10:13 (мск), источник: Vesti.kz

Сотириу после ухода из «Астаны» завоевал первый трофей

Столичный клуб продал форварда в феврале.

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Источник: AP 2021

Болгарский «Лудогорец», за который выступает бывший нападающий «Астаны» Пиерос Сотириу, в десятый раз подряд стал чемпионом страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Лудогорец» гарантировал себе чемпионство за несколько туров до финиша. Для Сотириу этот трофей стал первым после ухода из «Астаны». В составе болгарского клуба форвард провел восемь матчей и забил один гол.

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Киприот выступал за «Астану» с февраля 2020-го по февраль 2021 года. Всего Сотириу провел за столичный клуб 17 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, за трансфер Сотириу «Лудогорец» заплатил «Астане» 800 тысяч евро.

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