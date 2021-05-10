«Чемпионат у нас сложный». Тренер «Тобола» разобрал победу над «Атырау» и высказался о кадровых проблемах

Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян прокомментировал матч десятого тура чемпионата Казахстана по футболу против «Атырау» (2:0), сообщает официальный сайт костанайского клуба.

— Перед матчем испытывали кадровые проблемы, поэтому пришлось вносить определенные коррективы. Первый тайм прошел в равной борьбе, мы постоянно были с мячом, были подходы к воротам и моменты, но не хватало завершающего удара. Отмечу, что «Атырау» играл очень агрессивно и организованно, у них очень хорошая команда с качественными исполнителями.

Команда Тобол Кс

Во втором тайме у них был стопроцентный момент где они убежали в контратаку, а мы недоработали. Такие ошибки допускать нельзя. Думаю, что если убрать пару ошибок в обороне, где «Атырау» выбегал в опасные атаки, второй тайм прошел хорошо. Понравилось, что команда не отказалась от своего футбола, гнула свою линию, навязывали свою игру, искали свободные зоны и в конце нам это удалось, что очень обрадовало.

Лобжанидзе, Манзорро и Йованчич сегодня вышли на поле, оправившись от повреждений, для них было важно почувствовать тонус и ритм игры. Ну и в целом, доволен тем, как сработали замены, как команда билась, как она терпела, и как она провела концовку матча. Нужно продолжать так же упорно работать, чемпионат у нас сложный, никто очки просто так не отдаст. Сейчас у нас мало времени для подготовки к следующей игре. Нужно все проанализировать и хорошо подготовиться к выезду к сложному сопернику в Шымкент.