СМИ: ПСЖ продлит контракт с Дракслером до 2024 года

Нынешнее соглашение немца действует до 30 июня 2021 года.

Команда ПСЖ

По информации Романо, главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассчитывает сохранить Дракслера в команде, а сам футболист согласился продлить контракт до 2024 года. Также сообщается, что арендованный у «Ромы» защитник Алессандро Флоренци вернется в итальянский клуб летом.

Дракслеру 27 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах за ПСЖ во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач.