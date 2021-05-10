Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Ростов
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Химки
Футбол. Зарубежный
22:00
Фулхэм
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
9.05
Реал
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
9.05
Ренн
ПСЖ
11
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
11:02 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ПСЖ продлит контракт с Дракслером до 2024 года

ТАСС, 10 мая. Немецкий полузащитник Юлиан Дракслер в ближайшее время подпишет новый контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо в своем Twitter.

Наверх

Нынешнее соглашение немца действует до 30 июня 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
ПСЖ

По информации Романо, главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассчитывает сохранить Дракслера в команде, а сам футболист согласился продлить контракт до 2024 года. Также сообщается, что арендованный у «Ромы» защитник Алессандро Флоренци вернется в итальянский клуб летом.

Дракслеру 27 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах за ПСЖ во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач.

Полузащитник является трехкратным чемпионом Франции (2018, 2019, 2020), двукратным обладателем Кубка французской лиги (2017, 2018) и Кубка Франции (2017, 2018), трехкратным победителем Суперкубка Франции (2017, 2018, 2019), а также чемпионом Германии в составе «Баварии» (2014).

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Трансферы КХЛ: судьба Зарипова и Мозякина и новички «Спартака»
Павлюченкова поднялась на 11 строк, почти догнав 1-ю ракетку РФ
Россиянин поднялся на второе место в рейтинге ATP
Шайба россиянина не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ
«За золотом в следующем году». Керлингистки РФ взяли серебро ЧМ
Чемпионский «Авангард» быстро растащили. Но это не трагедия
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь