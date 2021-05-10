Экс-футболист «Кайрата» и сборной Казахстана завершил карьеру в 28 лет. Он играл с Аршавиным, но ушел в семейный бизнес

Экс-футболист сборной Казахстана и «Кайрата» Ислам Далаев (Станислав Лунин) объявил о завершении карьеры. В интервью Meta-ratings. kz 28-летний игрок рассказал о своих неудачах, регулярных травмах, бардаке в «Иртыше», а также назвал самую сильную команду КПЛ.

— Добрый день, Ислам. В первую очередь поздравляю с прошедшим 28-летием! Как у Вас дела? Чем занимаетесь в последнее время?

— Добрый день, спасибо за поздравление. На данный момент я оставил спортивную карьеру позади. Есть семейный бизнес в сфере горно-обогатительной промышленности, я исполняю определенные обязанности в компании, которая находится в моем родном городе — Усть-Каменогорске.

— Вы уже второй год находитесь без команды. То есть Вы совсем не планируете возвращаться на профессиональный уровень?

— Если честно, мысль о возвращении в своей голове я уже остановил. Во-первых, здоровье мне не позволяет это сделать. Во-вторых, как вы и сказали, больше года без футбола… Но, в принципе, если бы мне дали какой-то промежуток времени, я думаю, что набрал бы форму и вернулся на тот уровень, на котором был. Все-таки, считаю, что ноги «помнят». Но, думаю, уже хватит с меня.

Команда Кайрат

— Как давно приняли это решение? После ухода из «Шахтера»?

— Нет. Когда я уходил из «Шахтера», я еще надеялся на возвращение в сборную Казахстана. Но на предсезонной подготовке в 2020 году начались неполадки со здоровьем. Потом появилась вся эта ситуация с коронавирусом, чемпионат постоянно откладывали. В больницах была лишь одна болезнь, и явно было не до того, чтобы лечить свои проблемы. Тогда и принял решение, что пора оставить спорт, чтобы не мучить себя.

— Следите ли за казахстанской премьер-лигой?

— Конечно, обязательно слежу. Не так, конечно, когда сам играл, но в свободное время с интересом просматриваю матчи. В большей степени слежу за «Кайратом», за ребятами, с кем когда-то вместе играл. Слежу и за «Шахтером», хотя состав уже по несколько раз поменялся за эти годы. Обе команды навсегда останутся в моем сердце.

— В прошлом году «Кайрат» стал чемпионом впервые за 16 лет. Поздравляли ли ребят, президента клуба?

— Да, обязательно. Поздравил Кайрата Советаевича и ребят, с кем играл, обслуживающий персонал. Всех, кого знаю, поздравил. Очень рад, что они, наконец-то, сделали то, что не смогли сделать мы в свое время.

— Как Вам эта версия чемпионского «Кайрата», их стиль игры?

— В любом случае — мне нравится. Своей агрессивностью и тем, в какой физической форме находятся футболисты. Вспоминая себя, я ощущал себя уверенно на поле лишь тогда, когда находился в оптимальных физических кондициях. А когда не набирал этих кондиций, у меня бывали проблемы. Помню, в 2019 году, когда я находился в «Шахтере», а «Кайрат» приезжал к нам, было видно, насколько «Кайрат» по сравнению с другими командами готов физически. Это действительно очень импонирует, вызывает большое уважение к людям, которые там работают, и к самим ребятам. Чтобы выйти на такой уровень, нужно много сил отдать.

— Как Вы считаете, если бы на поле «Кайрата» столкнулись версии команд «Кайрата» 2015−16 годов и нынешнего «Кайрата», то кто бы одержал победу?

— Я не тренировался под руководством Алексея Шпилевского, поэтому мало что могу сказать со стороны. Лично мое мнение, что команда образца 2015 года — это лучшая версия «Кайрата», начиная с 2000-х годов. То, какой коллектив тогда у нас был, какие исполнители и в целом наша командная игра. Да, «Актобе» был сильный, когда я еще под столом ходил. Да, «Астана» была мощная, но лично для меня — клуба такого уровня, как «Кайрат» 2015 года — еще не было в чемпионате Казахстана.

Кто-то может сказать, что мы ничего не выиграли этим составом. Я уверен на триста процентов, что, если бы Владимир Вайсс остался в «Кайрате», мы бы стали чемпионами в 2016 году. Но было так, как было, и значит суждено было, чтобы «Кайрат» стал чемпионом при Алексее Шпилевском.

— Тогда вы играли бок о бок с такими мастерами, как Аршавин, Тимощук, а также Жераром Гоу, Исаэлем и другими. Часто вспоминаете эти времена?

— Конечно, ностальгия иногда может нахлынуть. С ребятами в социальных сетях общаемся и вспоминаем, натыкаемся на какие-то видео-отрывки. Такие моменты никак не пропадут из жизни.

— Вы — один из первых казахстанских футболистов, сыгравших в групповой стадии еврокубков — в составе «Шахтера». Но с «Кайратом» выйти в группу так и не удалось. Как думаете, по силам ли нынешнему составу добиться этой цели?

— Мне очень трудно дать какой-то прогноз. Здесь очень многое зависит не только от их мастерства, но и от удачи в той же жеребьевке. Плюс у них есть серьезная потеря в центре поля — Яцек Гуральский. Даже сейчас, просматривая матчи, я замечаю, что в опорную зону им нужен такой футболист, как Гуральский. Одновременно и разрушитель, и созидатель, но самое главное — его характер. Надеюсь, он побыстрее восстановится и поможет «Кайрату» в еврокубках. Конечно, очень хотелось бы, чтобы они попали в группу. Это одна из мечт президента клуба.

— Давайте поподробнее вспомним обратную сторону монеты вашей карьеры — травмы. С какого момента все это началось?

— В начале своей карьеры, когда я попал в карагандинский «Шахтер», я не был достаточно физически готов для того, чтобы выдерживать те серьезные физические нагрузки, которые там были. Тогда я не понимал этой нагрузки, но спустя все это время я осознаю, что тот тренировочный процесс был целиком и полностью оправдан. Тогда я был физически слаб, где-то на тренировке получил травму, а потом пошли постоянные рецидивы.

Вообще, одна из проблем казахстанского спорта, а возможно даже и всего постсоветского пространства — у нас очень мало квалифицированных специалистов, которые могут поставить правильный диагноз. Ведь не так проблематично травму вылечить, как найти ее первопричину. В этом плане могу выделить настоящих профессионалов — Александра Родионова и Алексея Левина. Они помогли мне избежать многих травм.

— Ситуация с травмами заметно ухудшилась после перехода в «Кайрат».

— Да, в «Шахтере» проблем с этим было гораздо меньше, а вот в «Кайрате» у меня начались проблемы с приводящими мышцами. Я перенес три операции на паховые кольца, но как окажется в будущем — эти операции были проведены зря. Первую операцию мне делали в Германии, потом какое-то время травмы не беспокоили. Вторую операцию делали в Италии. А третью делали в Краснодаре: доктора посоветовал Андрей Аршавин, и эта операция парадоксально оказалась самой качественной. В России объяснили, что мои мышцы находились в зажатом состоянии от рубцов, а предыдущие операции были проведены некачественно. К сожалению, даже третья операция проблему не решила. Все равно появлялись легкие воспаления, которые мешали мне играть.

Потом я порвал крестообразную связку, у меня был перелом колена, разрыв мениска и внутренней боковой связки. Большое спасибо «Кайрату» и его медицинскому штабу, что они меня восстановили — по сей день не ощущаю никаких проблем с коленом, как будто ничего и не было. Но есть и обратная сторона — пока я восстанавливал колено, страдало то, что было подбито. У меня еще больше начались проблемы с пахом. Достаточно было просто по воротам пробить на тренировке, и вновь все воспалялось. Ну, а как можно какую-то форму набрать, когда ты восстанавливаешься, играешь пару матчей, а потом вновь выбываешь на несколько недель. Уверенность в себе теряется, игровой тонус отсутствует.

— Удалось ли решить проблему на сегодняшний день?

— В 2019 году я нашел врача, который мне помог решить проблему с пахом. Его зовут Алик Тедеев, он принимает в Москве — человек от Бога, который поставил мне правильный диагноз и вылечил все мои проблемы с приводящими мышцами. По сей день ничего не беспокоит. Всем его советую. Наверное, он может все, кроме как оживлять людей (смеется).

— После «Кайрата» вы перешли в «Иртыш», но уже спустя три месяца покинули команду. Мага Парагульгов рассказывал, что ваш уход был связан с нашумевшей тогда ситуацией с Асланом Дарабаевым. Руководство обвинило его в «сливе» матчей, и отстранило от игр. Что вообще тогда творилось в клубе?

— Команда была довольно неплохая в 2019 году. Тренерский штаб Димитара Димитрова показал свои возможности в нашем чемпионате. Нас звал один тренер, которого по ходу сезона сняли с команды, потому что не было результатов. Но ведь Москва тоже не сразу строилась. Не было костяка, не было сыгранности. Однако я уверен, если бы дали время и сохранили эту команду, то в следующих сезонах она бы поборолась за места в еврокубках. Точно была бы выше, чем восьмое место. Никого не хочу обидеть, но виноваты в этом были все — начиная от руководства, заканчивая всеми игроками.

Команда Казахстан

Насчет того, что я покинул «Иртыш» из-за ситуации с Асланом Дарабаевым — это на самом деле так. Считаю, что с ним поступили несправедливо на тот момент. Я сказал лично Аслану, что если он не вернется в команду, то я тоже здесь не останусь.

Были еще подводные течения, которые мне не нравились: ситуация с тренерами, выбор состава на игру и так далее. Когда ты находишься в таком клубе, как «Кайрат» — это «золотой купол», никто со стороны тебя не трогает. А потом погружаешься в чемпионат и видишь, как в других клубах эта ситуация происходит. Очень трудно было, когда сначала боролись за верхнюю часть таблицы, а в итоге приходилось выживать.

Я — человек амбициозный. У меня были другие предложения из Казахстана, но я выбрал «Иртыш». Перед этим тщательно узнавал, какая там будет команда, а когда по ходу сезона начали убирать всех подряд, то кем потом играть? Надо ведь иметь уважение к болельщикам «Иртыша». Мне неприятно, когда они приходят и из-за плохих результатов начинают переходить на личности. Продолжать карьеру там не было никакого смысла.

— Все эти перестановки определенно помешали команде сыграться и добиться результата.

— Это проблема казахстанских команд, что каждый год меняется костяк команды. В 2020 году у «Иртыша» в первых турах выходил всего один казахстанец Дмитрий Шмидт, а остальные были легионеры и футболисты из ЕАЭС. А у «Кайсара» тогда играло семь человек с казахстанским паспортом, и они выиграли матч. Для чего привозить футболистов из-за рубежа, если их обыгрывают казахстанцы? Да, есть легионеры и невоспитанники казахстанского футбола достаточно высокого уровня, согласен. Но зачем везти тех, кто хуже своих? Поэтому с «Иртышом» и произошла такая катастрофа, что команда в итоге обанкротилась и исчезла. Если честно, это было не за горами, ибо каждый год меняли почти по 20 человек в составе.

— В августе, спустя четыре месяца, вы перешли в «Шахтер». Но и там не получилось закрепиться. Вновь помешало здоровье?

— Нет, абсолютно неправильно! Видите, даже у вас такое мнение, что меня вновь подкосили травмы. Я даже тогда сказал Евгению Тарасову и Игорю Шацкому: «Посмотрите, все опять подумают, что я сломался». Наоборот, я был готов играть на сто процентов. Просто у меня за спиной была репутация «хрустального» футболиста. Я же не виноват, что неквалифицированные люди не могли в свое время поставить правильный диагноз. Но всё было совсем по-другому…

После ухода из «Иртыша» летом мне позвонили представители «Шахтера» и рассказали о серьезном интересе со стороны главного тренера Николая Костова. Я с удовольствием согласился, несмотря на предложенные финансовые условия, которые были в семь раз ниже, чем в «Иртыше». Очень скромные деньги для чемпионата Казахстана. Хотя меня также звал в «Тобол» Владимир Газзаев, однако по определенным причинам трансфер не состоялся. Костов обещал, что вернет меня на былой уровень, подготовит к возвращению в национальную сборную. Говорил, потерпеть до конца сезона с таким скромным контрактом, а уже со следующего года будет хороший контракт. Ну и еще одним фактом моего согласия послужило то, что с «Шахтером» у меня связаны теплые воспоминания. Это клуб, который меня сделал профессиональным футболистом.

— В какой момент обрушились обещанные «золотые горы»?

— Сначала тренер относился ко мне очень хорошо. Как вы знаете, я долгое время находился без игровой практики, набирал форму на тренировках. В какой-то момент меня поставили на игру с «Астаной»: отыграл довольно неплохо, но физически было тяжело, играл только на эмоциях. Далее была игра с «Тоболом», и у меня не было ни сил, ни эмоций. Сыграл так, как смог — ничего не испортил, но и не привнес. После этого пропустил игры с «Иртышом» и «Таразом».

Потом как-то на тренировке он задал мне вопрос: «Ислам, ты когда будешь играть?». Я ответил ему, что готов, когда он скажет. Следующая игра была с «Окжетпесом», я очень сильно настраивался на эту игру, так как на нее должен был приехать тренерский штаб сборной Казахстана. В итоге сыграл хорошо, отдал голевую передачу и попал в сборную тура. Очень надеялся сыграть и в следующей игре с «Атырау» по той же причине. Перед игрой узнал, что начну игру со скамейки запасных, но Костов сразу же успокоил, сказав, что выпустит меня свежим во втором тайме.

— Но и во втором тайме с «Атырау» вы не появились на поле…

— Да, и сейчас расскажу, почему. У Николая Костова был такой подход, что он запрещал здороваться с соперником, хотя сам это регулярно делал. Говорил: «Они вам не друзья, а враги».

Мы проигрывали 0:1, и в перерыве тренер передал мне через молодого футболиста, что я выйду во втором тайме, поэтому пошел разминаться. Во время разминки навстречу шел защитник «Атырау» Михаил Габышев. Он мой давний и близкий друг, мы росли вместе в одном городе. Он тоже играл в «Шахтере» при этом тренере, но по какой-то причине покинул команду. Михаил протянул мне руку, чтобы поздороваться. Я ведь не могу проигнорировать его, не пожать руку в ответ, поэтому пожал руку и пошел дальше, даже не обменявшись словами. Это все заметил Николай Костов, который в итоге вместо меня выпустил этого молодого футболиста, а я так и не вышел на поле. Обо всем этом мне потом рассказал тот самый товарищ по команде, вышедший вместо меня. Не вижу смысла ему меня обманывать.

— Оставшиеся две игры вы также не сыграли в стартовом составе.

— Перед «Актобе» я всю неделю наигрывался в основном составе, но в итоге вышел лишь на 20 минут. В последнем туре и вовсе не вышел на поле. Просто я перестал здороваться с тренером, мне было неприятно. Я ничего такого не сделал, чтобы со мной так обращались. По его просьбе на очень скромных условиях я приехал в клуб, надеялся получить игровую практику, верил, что смогу вернуться в сборную… Меня впервые за столько лет не мучали травмы, я мог бегать по полю. В конце сезона, когда команда разъехалась по домам, я не пересекался с ним. Он обещал мне золотые горы в следующем сезоне, а в итоге покинул клуб.

— Какое мнение у вас осталось о Николае Костове?

— Я не люблю говорить, что у людей плохой уровень, ибо сам не Роналду, Гвардиола или Юрген Клопп. Николай Костов — неплохой тренер, умеет ставить игру, но как человек — Всевышний ему судья. На словах — это идеальный человек, его хочется слушать, любить и повиноваться. А на деле — лучше не обращать внимания на подобного рода сказки. Из-за каких-то личностных претензий — пострадал я. Люди вновь подумали, что я сломался. Из-за таких вещей Костов и не остался в Караганде.

Но я желаю ему успехов в его профессиональной деятельности. Значит, так было суждено, и это был лучший исход событий для меня.

— Раз в «Шахтере» травмы уже не беспокоили, почему же тогда это была ваша последняя команда в карьере?

— Как я и говорил, после ухода из «Шахтера» у меня были варианты продолжения карьеры. Например, было очень хорошее предложение из чемпионата Беларуси. Там по рынку работали ребята из Казахстана, хотели представлять мои интересы в Европе. Касательно предложений от казахстанских клубов — не шик-блеск, конечно. Наверное, из-за моей былой репутации с травмами. Никто не хотел брать такого игрока.

Я был готов ехать на сборы в новую команду, тренировался сам. Но на одной из тренировок я сильно упал на спину. Физически, в принципе, был готов, просто шея поболела неделю, и прошло. Но потом обнаружил, что когда начинал делать рывки, скоростно-силовую работу, то резко кружилась голова, становилось плохо и чуть ли не терял сознание. Это было последним знаком для меня, что ни о каком спорте больше не может идти и речи.

В простой жизни, в тренажерном зале меня это не беспокоит. Но этот вопрос остается актуальным и на сегодняшний день, хочу с этим разобраться.

— Жалеете ли, что вынужденно пришлось оставить спорт позади?

— Меня вполне устраивает то, чем я сейчас занимаюсь. Хочу дать дружеский совет всем ребятам, которые могут оказаться в такой ситуации и к тем, кто оставляет спорт позади. Следовать ему или нет — дело каждого. Когда прекращается спортивная карьера, в жизни узнается столько нового. Желательно в этом направлении начинать развиваться еще тогда, когда ты являешься футболистом. Не так, чтобы между играми думать о бизнесе или чем-то таком, ибо просто не будет на это времени. Просто развивайтесь, помимо спортивной составляющей, и в другом направлении. Потом чуть легче будет завершить карьеру.

— Напоследок, какие тренеры вложили наибольший вклад в ваше становление профессиональным футболистом?

— Спасибо Вахиду Масудову, который меня пригласил в большой футбол. Также очень благодарен Виктору Кумыкову, позвавшего меня в чемпионскую команду. При нем я заработал то имя в Премьер-лиге, которое было у меня на тот момент. Ну и, конечно, огромное спасибо Владимиру Вайссу и его тренерскому штабу. Их штаб — один из самых лучших, который встречался на моем футбольном пути. Недаром он пользуется высоким спросом и по сей день, находится на высоком счету у Федерации футбола Грузии. Желаю ему успехов во всех его дальнейших вызовах.