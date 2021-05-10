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12:07 (мск), источник: Vesti.kz

Тренера «Кайсара» решили уволить после позорного поражения. Названы виновники неудачного старта сезона

«Волки» идут на предпоследнем месте в КПЛ.

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Руководство Кызылординской области, по всей видимости, решило судьбу главного тренера «Кайсара» Султана Абильдаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайсар

По информации телеграм-канала «Тень отца Гурмана», специалисту было предложено написать заявление об уходе с поста по собственному желанию. Причиной стало поражение от «Акжайыка» (0:1) в десятом туре КПЛ, которое в акимате Кызылординской области назвали «позорным».

«В акимате Кызылординской области назвали позорным домашнее поражение “Кайсара” от “Акжайыка” (0:1) — клуба с самым скромным бюджетом в КПЛ. Кресло под главным тренером “степных волков” Султаном Абильдаевым и так уже давно ходит ходуном, а сейчас к нему еще и колесики приделали.
В общем, сразу после праздников, скорее всего, в “Кайсаре” последуют серьезные кадровые перестановки. Весьма вероятно, что к матчу 11-го тура против “Актобе” будет готовить уже кто-то другой.
Несмотря на праздничный день, сегодня руководство Кызылординской области предложило Султану Абильдаеву написать заявление об уходе с поста главного тренера “Кайсара” по собственному желанию. Султан Токатаевич не прочь покинуть свою должность, но при условии, что из “Кайсара” также уйдут директор клуба Серик Досманбетов и спортдир Талгат Сыздыков — по мнению Абильдаева, главные виновники неудачного старта сезона для “степных волков”, мешавшие работать главному тренеру», — пишет источник.

После десяти туров «Кайсар» с шестью очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице КПЛ. В активе «волков» одна победа, три ничьих и шесть поражений.

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