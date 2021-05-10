Тренера «Кайсара» решили уволить после позорного поражения. Названы виновники неудачного старта сезона

«В акимате Кызылординской области назвали позорным домашнее поражение “Кайсара” от “Акжайыка” (0:1) — клуба с самым скромным бюджетом в КПЛ. Кресло под главным тренером “степных волков” Султаном Абильдаевым и так уже давно ходит ходуном, а сейчас к нему еще и колесики приделали.

В общем, сразу после праздников, скорее всего, в “Кайсаре” последуют серьезные кадровые перестановки. Весьма вероятно, что к матчу 11-го тура против “Актобе” будет готовить уже кто-то другой.

Несмотря на праздничный день, сегодня руководство Кызылординской области предложило Султану Абильдаеву написать заявление об уходе с поста главного тренера “Кайсара” по собственному желанию. Султан Токатаевич не прочь покинуть свою должность, но при условии, что из “Кайсара” также уйдут директор клуба Серик Досманбетов и спортдир Талгат Сыздыков — по мнению Абильдаева, главные виновники неудачного старта сезона для “степных волков”, мешавшие работать главному тренеру», — пишет источник.