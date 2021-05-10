«Ювентус» решил уволить Андреа Пирло. В клубе думают, дожидаться ли окончания сезона

По информации источника, в туринском клубе приняли решение расстаться со специалистом в связи с неудовлетворительными результатами в этом сезоне. В настоящее время руководство «бьянконери» думает, дожидаться ли окончания кампании или уволить Пирло уже сейчас. Не исключено, что в матче 36-го тура Серии А с «Сассуоло», который состоится 12 мая, руководить командой будет уже не Андреа, а его помощник Игор Тудор.