Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Ростов
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Химки
Футбол. Зарубежный
22:00
Фулхэм
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
9.05
Реал
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
9.05
Ренн
ПСЖ
11
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
9Триумф «Авангарда»
14:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» решил уволить Андреа Пирло. В клубе думают, дожидаться ли окончания сезона

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло будет отправлен в отставку, утверждает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

Наверх
Источник: AP 2021

По информации источника, в туринском клубе приняли решение расстаться со специалистом в связи с неудовлетворительными результатами в этом сезоне. В настоящее время руководство «бьянконери» думает, дожидаться ли окончания кампании или уволить Пирло уже сейчас. Не исключено, что в матче 36-го тура Серии А с «Сассуоло», который состоится 12 мая, руководить командой будет уже не Андреа, а его помощник Игор Тудор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне, 9 мая, «Ювентус» на своём поле разгромно проиграл «Милану» (0:3) и ухудшил своё положение в борьбе за выход в Лигу чемпионов. После встречи Пирло ответил на вопрос о возможной отставке.

За три тура до конца сезона «Ювентус», набрав 69 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
СМИ: ПСЖ продлит контракт с немецким хавбеком до 2024 года
Нападающий «Тоттенхэма» выразил готовность перейти в «Барселону»
Карацев в Риме вышел на Медведева. Это уже 3-й матч наших парней
Путин на немецком пообщался с главой IIHF Рене Фазелем
Заявка России на Евро-2020 станет известна после сбора в Австрии
Чемпионский «Авангард» быстро растащили. Но это не трагедия
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь