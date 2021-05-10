Нападающий «Тоттенхэма» Кейн выразил готовность перейти в «Барселону»
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн выразил готовность перейти в «Барселону».
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн выразил готовность перейти в «Барселону».
Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, в руководстве каталонского клуба не против подписания контракта с одним из лучших форвардов мира, однако они опасаются традиционно сложной адаптацией британских футболистов на Пиренейском полуострове.
Отмечается, что приоритетной кандидатурой в предстоящее летнее трансферное окно для
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании подопечные Роналда Кумана занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 75 очков.