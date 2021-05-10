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13:45 (мск), источник: Газета.Ру

Нападающий «Тоттенхэма» Кейн выразил готовность перейти в «Барселону»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн выразил готовность перейти в «Барселону».

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Источник: AP 2021

Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, в руководстве каталонского клуба не против подписания контракта с одним из лучших форвардов мира, однако они опасаются традиционно сложной адаптацией британских футболистов на Пиренейском полуострове.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что приоритетной кандидатурой в предстоящее летнее трансферное окно для сине-гранатовых является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании подопечные Роналда Кумана занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 75 очков.

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