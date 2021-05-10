Гол игрока «Жетысу» обводящим ударом в девятку признан лучшим в 9-м туре КПЛ-2021
Хавбек отличился в матче с «Акжайыком».
Хавбек отличился в матче с «Акжайыком».
Полузащитник «Жетысу» Адам Адахаджиев, отличившийся в матче девятого тура
Адахаджиев набрал подавляющее число голосов — 62 процента. Полузащитник «Жетысу» на 73-й минуте матча с «Акжайыком» красивым обводящим ударом в девятку сравнял счет (2:2). Правда, это не спасло команду от поражения — уральцы победили 3:2, но нельзя не отметить красоту этого гола.
Второе место у Брайана Гарсии из «Атырау» — 13 процентов. По девять процентов набрали Валерий Чуперка из «Астаны» и Руслан Валиуллин из «Тобола». Замкнул топ-5 данного голосования Николай Ковталюк. Форвард «Акжайыка» набрал семь процентов.
Отметим, что голосование проводится после каждого тура
В четвертом туре самым эффектным был признан гол нападающего «Актобе» Игоря Сергеева, который отличился в матче с «Ордабасы». В пятом туре вновь победил Эуженио, оформивший взятие ворот в игре с «Тураном». В шестом туре опять одержал победу Бейсебеков, отличившийся в матче с «Кызыл-Жаром». Защитник петропавловцев Алибек Касым в матче с «Жетысу» забил лучший мяч седьмого тура. По итогам голосования за лучший гол восьмого тура лучшим был признан мяч Армана Кенесова из «Кайсара», забитый в матче с «Кызыл-Жаром».
Напомним, 8 и 9 мая состоялись матчи десятого тура.