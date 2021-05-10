Гол игрока «Жетысу» обводящим ударом в девятку признан лучшим в 9-м туре КПЛ-2021

Полузащитник «Жетысу» Адам Адахаджиев, отличившийся в матче девятого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу против «Акжайыка», победил в голосовании за лучший «Гол тура». Выбор самого эффектного взятия ворот состоялся в телеграм-канале Vesti.kz.

Адахаджиев набрал подавляющее число голосов — 62 процента. Полузащитник «Жетысу» на 73-й минуте матча с «Акжайыком» красивым обводящим ударом в девятку сравнял счет (2:2). Правда, это не спасло команду от поражения — уральцы победили 3:2, но нельзя не отметить красоту этого гола.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uU9HOB1ZwN4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место у Брайана Гарсии из «Атырау» — 13 процентов. По девять процентов набрали Валерий Чуперка из «Астаны» и Руслан Валиуллин из «Тобола». Замкнул топ-5 данного голосования Николай Ковталюк. Форвард «Акжайыка» набрал семь процентов.

Отметим, что голосование проводится после каждого тура премьер-лиги. По мнению читателей Vesti.kz, в первом туре чемпионата лучшим стало взятие ворот в исполнении капитана «Астаны» Абзала Бейсебекова, которое состоялось в матче с «Тураном». Во втором туре больше всего голосов набрал мяч другого игрока столичного клуба — Макса Эбонга, забитый в ворота «Каспия». По итогам третьего тура победителем стал Педро Эуженио из «Тараза», отличившийся в матче с «Кайратом».

В четвертом туре самым эффектным был признан гол нападающего «Актобе» Игоря Сергеева, который отличился в матче с «Ордабасы». В пятом туре вновь победил Эуженио, оформивший взятие ворот в игре с «Тураном». В шестом туре опять одержал победу Бейсебеков, отличившийся в матче с «Кызыл-Жаром». Защитник петропавловцев Алибек Касым в матче с «Жетысу» забил лучший мяч седьмого тура. По итогам голосования за лучший гол восьмого тура лучшим был признан мяч Армана Кенесова из «Кайсара», забитый в матче с «Кызыл-Жаром».