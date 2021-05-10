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15:28 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты академии «Кайрата» выиграли Кубок Дружбы. На пути к трофею обыграли «Зенит» и «Краснодар»

Лучшим игроком турнира стал алматинец.

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Источник: Reuters

Футболисты академии алматинского «Кайрата» (U-16) стали победителями международного турнира «Кубок Дружбы» среди команд 2006 года рождения, который прошел в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

В турнире приняли участие академии восьми клубов: «Кайрата», «Ростова», минского «Динамо», «Зенита», «Краснодара», московских «Динамо», «Строгино» и «Локомотива».

Команды поделили на две группы. «Кайрат» попал в группу «А» вместе с «Зенитом», «Ростовом» и «Строгино».

В первом матче алматинцы разгромили «Зенит» со счетом 5:1, но во втором уступили «Строгино» — 0:3. В решающей встрече «Кайрат» победил «Ростов» (3:0) и со второго места в группе вышел в полуфинал турнира, где был обыгран «Краснодар» (1:0).

В финале алматинцам противостояло минское «Динамо». Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались игроки «Кайрата».

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Трофей победителям вручил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Лучшим игроком турнира стал Дуйсенбек Чингиз из «Кайрата».

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