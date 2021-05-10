Футболисты академии «Кайрата» выиграли Кубок Дружбы. На пути к трофею обыграли «Зенит» и «Краснодар»
Лучшим игроком турнира стал алматинец.
Лучшим игроком турнира стал алматинец.
Футболисты академии алматинского «Кайрата» (U-16) стали победителями международного турнира «Кубок Дружбы» среди команд 2006 года рождения, который прошел в
В турнире приняли участие академии восьми клубов: «Кайрата», «Ростова», минского «Динамо», «Зенита», «Краснодара», московских «Динамо», «Строгино» и «Локомотива».
Команды поделили на две группы. «Кайрат» попал в группу «А» вместе с «Зенитом», «Ростовом» и «Строгино».
В первом матче алматинцы разгромили «Зенит» со счетом 5:1, но во втором уступили «Строгино» — 0:3. В решающей встрече «Кайрат» победил «Ростов» (3:0) и со второго места в группе вышел в полуфинал турнира, где был обыгран «Краснодар» (1:0).
В финале алматинцам противостояло минское «Динамо». Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались игроки «Кайрата».
Трофей победителям вручил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Лучшим игроком турнира стал Дуйсенбек Чингиз из «Кайрата».