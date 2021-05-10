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16:52 (мск), источник: Sport24

Камавинга высказался об интересе к нему со стороны грандов европейского футбола

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга в интервью Telefoot рассказал об интересе европейских грандов к его персоне.

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Источник: AP 2021

«Конечно, приятно слышать и знать, что тобой интересуются такие великие клубы, как “Бавария” и “Реал”. Это придает сил работать больше. Что будет дальше? Признаюсь честно, пока я не знаю, надо все обсудить с семьей», — заявил Камавинга.

В нынешнем сезоне Лиги 1 18-летний француз провел 33 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом истекает летом следующего года. Портал Transfemarkt оценивает Камавингу в 60 миллионов евро.

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