Камавинга высказался об интересе к нему со стороны грандов европейского футбола

«Конечно, приятно слышать и знать, что тобой интересуются такие великие клубы, как “Бавария” и “Реал”. Это придает сил работать больше. Что будет дальше? Признаюсь честно, пока я не знаю, надо все обсудить с семьей», — заявил Камавинга.