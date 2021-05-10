«Ювентус» могут исключить из серии А

«Если “Ювентус” не будет соблюдать правила, он будет исключен. Клуб будет исключен во время процедуры лицензирования на следующий чемпионат серии А, если “Ювентус” решит не выходить из Суперлиги», — сказал Гравина, которого цитирует Рейтер.

Команда Ювентус

В конце апреля Гравина сообщил, что FIGC внесет правило в национальную реформу, согласно которому клубы-участники турниров не под эгидой ФИФА или УЕФА будут исключены из национального чемпионата.