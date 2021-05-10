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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» могут исключить из серии А

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Туринский «Ювентус» будет исключен из чемпионата Италии (серия А) в следующем сезоне, если продолжит принимать участие в проекте европейской Суперлиги, заявил президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.

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Источник: AFP 2021

«Если “Ювентус” не будет соблюдать правила, он будет исключен. Клуб будет исключен во время процедуры лицензирования на следующий чемпионат серии А, если “Ювентус” решит не выходить из Суперлиги», — сказал Гравина, которого цитирует Рейтер.

Команда
Ювентус

В конце апреля Гравина сообщил, что FIGC внесет правило в национальную реформу, согласно которому клубы-участники турниров не под эгидой ФИФА или УЕФА будут исключены из национального чемпионата.

В ночь на 19 апреля 12 европейских клубов, включая итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем «Интер» и «Атлетико». Приверженность идее Суперлиги сохраняют «Ювентус», «Реал» и «Барселона». «Милан» прямо не заявлял о выходе из проекта, но принял условия УЕФА, изложенные в плане «реинтеграции», согласно которому клубы, отказавшиеся от идеи Суперлиги, должны сделать пожертвования в размере 15 миллионов евро в качестве «жеста доброй воли».

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