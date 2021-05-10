«Ювентус» могут исключить из серии А

«Если “Ювентус” не будет соблюдать правила, он будет исключен. Клуб будет исключен во время процедуры лицензирования на следующий чемпионат серии А, если “Ювентус” решит не выходить из Суперлиги», — сказал Гравина, которого цитирует Рейтер.
В конце апреля Гравина сообщил, что FIGC внесет правило в национальную реформу, согласно которому клубы-участники турниров не под эгидой ФИФА или УЕФА будут исключены из национального чемпионата.
В ночь на 19 апреля 12 европейских клубов, включая итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем «Интер» и «Атлетико». Приверженность идее Суперлиги сохраняют «Ювентус», «Реал» и «Барселона». «Милан» прямо не заявлял о выходе из проекта, но принял условия УЕФА, изложенные в плане «реинтеграции», согласно которому клубы, отказавшиеся от идеи Суперлиги, должны сделать пожертвования в размере 15 миллионов евро в качестве «жеста доброй воли».