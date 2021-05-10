Билек после ухода из сборной Казахстана возглавил чешский клуб

56-летний чешский специалист подписал контракт до 2023 года. Отметим, что он уже тренировал «Викторию» в 2006 году.

Билек в январе 2020 был назначен главным тренером «Астаны» и в первом же матче выиграл Суперкубок страны, однако покинул команду уже в августе. С февраля 2019 по ноябрь 2020 года он возглавлял сборную Казахстана.