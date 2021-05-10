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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

Билек после ухода из сборной Казахстана возглавил чешский клуб

Михал Билек назначен главным тренером «Виктории» Пльзень, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

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56-летний чешский специалист подписал контракт до 2023 года. Отметим, что он уже тренировал «Викторию» в 2006 году.

Билек в январе 2020 был назначен главным тренером «Астаны» и в первом же матче выиграл Суперкубок страны, однако покинул команду уже в августе. С февраля 2019 по ноябрь 2020 года он возглавлял сборную Казахстана.

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