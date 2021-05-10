Билек после ухода из сборной Казахстана возглавил чешский клуб
Михал Билек назначен главным тренером «Виктории» Пльзень, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
Михал Билек назначен главным тренером «Виктории» Пльзень, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
56-летний чешский специалист подписал контракт до 2023 года. Отметим, что он уже тренировал «Викторию» в 2006 году.
Билек в январе 2020 был назначен главным тренером «Астаны» и в первом же матче выиграл Суперкубок страны, однако покинул команду уже в августе. С февраля 2019 по ноябрь 2020 года он возглавлял сборную Казахстана.