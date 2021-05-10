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18:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Со мной выиграли медали и дошли до финала кубка». Владимир Газзаев высказался о возвращении в «Актобе»

Экс-тренер «Актобе» и костанайского «Тобола» Владимир Газзаев прокомментировал слухи о своем возвращении в актюбинский клуб, сообщает «РБ Спорт».

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Пост главного тренера «Актобе» стал вакантным после отставки Алексея Баги. После десяти туров в КПЛ «красно-белые» занимают девятое место в турнирной таблице.

«По поводу назначения в «Актобе» пока ничего комментировать не могу. За последние годы после моего ухода клуб утерял лидирующие позиции в национальном первенстве, но абсолютно не сомневаюсь, что при правильном подходе все можно вернуть. Клуб, который имеет свою историю и традиции, должен всегда претендовать и ставить перед собой самые высокие цели в чемпионате, чего и желаю «Актобе».

Так ли то, что болельщики выступили против моего прихода? За два сезона, что я работал в «Актобе», мы выиграли серебряные медали чемпионата, доходили до финала кубка. В первом сезоне достойно выступили в еврокубках. Но была и одна неудачная игра в Лиге Европы во втором сезоне, после которой я сам подал в отставку. При мне команда выдала 19-матчевую беспроигрышную серию и уверенно, с отрывом лидировала в чемпионате. Поэтому о том, что болельщики возмущены, мне ничего не известно", — сказал Газзаев.

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