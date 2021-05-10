Стали известны новые подробности контракта Неймара с «ПСЖ»

По информации Mundo Deportivo, у сторон есть письменное соглашение о том, что как только контракт Неймара истечет в 2025 году, у него будет возможность продлить сотрудничество с «ПСЖ» еще на год, после чего ему будет разрешено вернуться в родную Бразилию летом 2026 года. Летом 2026 года Неймару будет 33 года.