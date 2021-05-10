Стали известны новые подробности контракта Неймара с «ПСЖ»
8 мая «ПСЖ» объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром. Спустя пару дней стали известны подробности новой сделки между парижским клубом и бразильцем.
8 мая «ПСЖ» объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром. Спустя пару дней стали известны подробности новой сделки между парижским клубом и бразильцем.
По информации Mundo Deportivo, у сторон есть письменное соглашение о том, что как только контракт Неймара истечет в 2025 году, у него будет возможность продлить сотрудничество с «ПСЖ» еще на год, после чего ему будет разрешено вернуться в родную Бразилию летом 2026 года. Летом 2026 года Неймару будет 33 года.
С момента перехода в «ПСЖ» Неймар провел за клуб 113 матчей, забив 86 голов и сделав 51 результативную передачу во всех соревнованиях.