«Фулхэм» второй раз подряд вылетел из АПЛ
«Фулхэм» в матче 35-го тура английской
«Фулхэм» в матче 35-го тура английской
Подопечные Скотта Паркера, после 35 матчей нынешнего розыгрыша английской
«Фулхэм» стал третьей и последней командой, официально вылетевшей из АПЛ. Ещё 18 апреля, после матча 32-го тура, все шансы на участие в АПЛ в следующем сезоне потерял «Шеффилд Юнайтед», а вчера, 9 мая, прописки в английской
Из Чемпионшипа напрямую в высший дивизион английского футбола вышли «Норвич Сити» и «Уотфорд». Третья команда определится по результатам