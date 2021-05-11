В клубе КПЛ назрел бунт: футболисты недовольны тренером и ждут его отставки
Команда идет в зоны вылета.
Команда идет в зоны вылета.
Футболисты кызылординского «Кайсара» крайне недовольны работой главного тренера команды Султана Абильдаева. Об этом сообщает
По информации источника, игроки «ждут не дождутся отставки их наставника».
«Футболисты крайне недовольны тренировочным процессом при действующем тренере. Жалуются, что Абильдаев на тренировках говорит одно, а на игре — совсем другое. Некоторые легионеры заявили, что при Абильдаеве их карьеры деградируют, хотя при переходе в “Кайсар” планировали перезапустить ее в Кызылорде», — пишет источник.
Ранее сообщалось, что руководство Кызылординской области решило уволить Абильдаева. Причиной стало поражение от «Акжайыка» (0:1) в десятом туре КПЛ, которое в акимате назвали «позорным».
После десяти туров «Кайсар» с шестью очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице КПЛ. В активе «волков» одна победа, три ничьих и шесть поражений.