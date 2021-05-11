В клубе КПЛ назрел бунт: футболисты недовольны тренером и ждут его отставки

«Футболисты крайне недовольны тренировочным процессом при действующем тренере. Жалуются, что Абильдаев на тренировках говорит одно, а на игре — совсем другое. Некоторые легионеры заявили, что при Абильдаеве их карьеры деградируют, хотя при переходе в “Кайсар” планировали перезапустить ее в Кызылорде», — пишет источник.