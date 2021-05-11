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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

В клубе КПЛ назрел бунт: футболисты недовольны тренером и ждут его отставки

Команда идет в зоны вылета.

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Футболисты кызылординского «Кайсара» крайне недовольны работой главного тренера команды Султана Абильдаева. Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес».

Команда
Кайсар

По информации источника, игроки «ждут не дождутся отставки их наставника».

«Футболисты крайне недовольны тренировочным процессом при действующем тренере. Жалуются, что Абильдаев на тренировках говорит одно, а на игре — совсем другое. Некоторые легионеры заявили, что при Абильдаеве их карьеры деградируют, хотя при переходе в “Кайсар” планировали перезапустить ее в Кызылорде», — пишет источник.

Ранее сообщалось, что руководство Кызылординской области решило уволить Абильдаева. Причиной стало поражение от «Акжайыка» (0:1) в десятом туре КПЛ, которое в акимате назвали «позорным».

После десяти туров «Кайсар» с шестью очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице КПЛ. В активе «волков» одна победа, три ничьих и шесть поражений.

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