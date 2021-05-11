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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

Болельщики «Кайрата» потребовали отставки Шпилевского

В прошлом сезоне тренер принес клубу первое за 16 лет чемпионство.

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Болельщики «Кайрата» потребовали отставки главного тренера алматинского клуба Алексея Шпилевского, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайрат

По информации телеграм-канала «Белорусский Футбол», фанаты «Кайрата» запустили акцию «Я/Мы против Шпилевского».

«Сотни болельщиков алматинского клуба меняют аватарки и в официальной группе ВК требуют отставки белорусского специалиста. В матче десятого тура “Кайрат” разошелся миром с карагандинским “Шахтером” (1:1) и на данный момент занимает третью строчку в чемпионате, отстав от “Астаны” на девять очков», — пишет источник.

Шпилевский проводит свой третий сезон в алматинском клубе. В прошлом сезоне «Кайрат» под его руководством взял первое за 16 лет чемпионство.

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