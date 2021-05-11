Болельщики «Кайрата» потребовали отставки Шпилевского
В прошлом сезоне тренер принес клубу первое за 16 лет чемпионство.
В прошлом сезоне тренер принес клубу первое за 16 лет чемпионство.
Болельщики «Кайрата» потребовали отставки главного тренера алматинского клуба Алексея Шпилевского, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации
«Сотни болельщиков алматинского клуба меняют аватарки и в официальной группе ВК требуют отставки белорусского специалиста. В матче десятого тура “Кайрат” разошелся миром с карагандинским “Шахтером” (1:1) и на данный момент занимает третью строчку в чемпионате, отстав от “Астаны” на девять очков», — пишет источник.
Шпилевский проводит свой третий сезон в алматинском клубе. В прошлом сезоне «Кайрат» под его руководством взял первое за 16 лет чемпионство.