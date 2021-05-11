Болельщики «Кайрата» потребовали отставки Шпилевского

«Сотни болельщиков алматинского клуба меняют аватарки и в официальной группе ВК требуют отставки белорусского специалиста. В матче десятого тура “Кайрат” разошелся миром с карагандинским “Шахтером” (1:1) и на данный момент занимает третью строчку в чемпионате, отстав от “Астаны” на девять очков», — пишет источник.