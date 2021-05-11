Футболист Иньеста продлил контракт с японским клубом «Виссел Кобе»

Иньесте 37 лет, он перешел в «Виссел Кобе» из «Барселоны» в 2018 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в трех матчах за японский клуб во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Испанец является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, девятикратным победителем чемпионата Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семь раз выигрывал испанский Суперкубок, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, также Иньеста по разу выигрывал Кубок и Суперкубок Японии.