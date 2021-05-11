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11:53 (мск), источник: ТАСС

Футболист Иньеста продлил контракт с японским клубом «Виссел Кобе»

ТАСС, 11 мая. Испанский полузащитник Андрес Иньеста продлил контракт с японским футбольным клубом «Виссел Кобе». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

В прошлом сезоне японский клуб занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 34 турах. Иньеста забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

Иньесте 37 лет, он перешел в «Виссел Кобе» из «Барселоны» в 2018 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в трех матчах за японский клуб во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Испанец является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, девятикратным победителем чемпионата Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семь раз выигрывал испанский Суперкубок, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, также Иньеста по разу выигрывал Кубок и Суперкубок Японии.

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