СМИ: Руководство «Барселоны» намерено уволить Кумана

По информации ESPN, будущее специалиста будет зависеть от выступления «Барселоны» в чемпионате Испании. За три тура до конца в турнирной таблице лидирует «Атлетико», в активе которого 77 очков, «Реал» идет на второй строчке с 75 очками, «Барселона» расположилась на третьем месте также с 75 очками.