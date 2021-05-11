СМИ: Руководство «Барселоны» намерено уволить Кумана
ТАСС, 11 мая. Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» намерено уволить главного тренера Рональда Кумана по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает телеканал ESPN.
ТАСС, 11 мая. Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» намерено уволить главного тренера Рональда Кумана по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает телеканал ESPN.
В августе 2020 года Куман подписал двухлетний контракт с каталонским клубом.
По информации ESPN, будущее специалиста будет зависеть от выступления «Барселоны» в чемпионате Испании. За три тура до конца в турнирной таблице лидирует «Атлетико», в активе которого 77 очков, «Реал» идет на второй строчке с 75 очками, «Барселона» расположилась на третьем месте также с 75 очками.
В оставшихся турах каталонский клуб сыграет против «Леванте» и «Эйбара» в гостях, а также дома против «Сельты».
Куман ранее работал в сборной Нидерландов, нидерландских «Витессе», «Аяксе», ПСВ, АЗ, «Фейенорде», португальской «Бенфике», испанской «Валенсии», английских «Эвертоне» и «Саутгемптоне».