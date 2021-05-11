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12:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Руководство «Барселоны» намерено уволить Кумана

ТАСС, 11 мая. Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» намерено уволить главного тренера Рональда Кумана по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает телеканал ESPN.

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Источник: AP 2021

В августе 2020 года Куман подписал двухлетний контракт с каталонским клубом.

По информации ESPN, будущее специалиста будет зависеть от выступления «Барселоны» в чемпионате Испании. За три тура до конца в турнирной таблице лидирует «Атлетико», в активе которого 77 очков, «Реал» идет на второй строчке с 75 очками, «Барселона» расположилась на третьем месте также с 75 очками.

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В оставшихся турах каталонский клуб сыграет против «Леванте» и «Эйбара» в гостях, а также дома против «Сельты».

Куман ранее работал в сборной Нидерландов, нидерландских «Витессе», «Аяксе», ПСВ, АЗ, «Фейенорде», португальской «Бенфике», испанской «Валенсии», английских «Эвертоне» и «Саутгемптоне».

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