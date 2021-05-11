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13:01 (мск), источник: Vesti.kz

Удачливый вратарь «Шахтера», ветеран из «Каспия» и автор хет-трика из «Актобе». Символическая сборная 10-го тура КПЛ-2021

В списке также игроки «Астаны», «Тобола» и «Кайрата».

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Десятый тур OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу ознаменовался отрывом «Астаны» от «Кайрата» и еще несколькими интересными событиями, в которых проявил себя целый ряд игроков. Vesti.kz исходя из этого составили собственную версию символической сборной тура.

Вратарь: Тимурбек Закиров («Шахтер»)

Голкипер «горняков» сыграл ключевую роль в ничей с «Кайратом» (1:1). На 94-й минуте Закиров пошел на угловой, который привел к голу в ворота алматинцев. Примечательно, что некоторое время вратарь был записан автором мяча. Правда, позже гол был переписан на защитника алматинцев Нуралы Алипа. Что касается его непосредственных обязанностей, то Закиров отразил шесть ударов.

Левый защитник: Энрике Лопес («Астана»)

Защитник «Астаны» поучаствовал в результативной комбинации в центральном матче тура против «Тараза». На 53-й минуте Лопес прочитал потенциально голевой момент жамбыльцев, совершил перехват и рейд от своей штрафной до владений соперника. Его предголевой пас привел к единственному взятию ворот хозяев поля.

Центральный защитник: Алекса Аманович («Тобол»)

Центральный защитник костанайцев вошел в число пяти лучших игроков клуба по индексу InStat в матче с «Атырау» — 270. То, что «Тобол» сохранил ворота в неприкосновенности в матче с набравшими ход «нефтяниками» (2:0), есть и значительная роль легионера.

Центральный защитник: Илья Воротников («Каспий»)

«Ордабасы» сейчас показывает мало убедительный футбол. Несмотря на это, атака шымкентцев по-прежнему представляет опасность для защиты соперников. И то, что южноказахстанцы не смогли отличиться в матче с «Каспием», есть немаловажная заслуга центрального защитника актаусцев — 35-летнего Воротникова.

Правый защитник: Адильхан Танжариков («Актобе»)

Защитник «Актобе» безусловно может занести себе в актив матч с «Жетысу», где его клуб выиграл со счетом 5:1. Танжариков записал на свой счет ассист.

Опорный полузащитник: Юрий Перцух («Актобе»)

Полузащитник «Актобе» забил дебютный гол за клуб. Перцух отметился в матче с «Жетысу», сравняв счет на десятой минуте.

Опорный полузащитник: Абзал Бейсебеков («Астана»)

Капитан «Астаны» вновь проявил свои лидерские качества. Бейсебеков забил единственный гол в центральном матче с «Таразом». Мяч получился одновременно важным и эффектным.

Левый инсайд: Жереми Манзорро («Тобол»)

Хавбек «Тобола» оформил важное взятие ворот в матче с «Атырау». Француз отличился в добавленное ко второму тайму время.

Правый инсайд: Серикжан Мужиков («Тобол»)

Мужиков открыл счет в игре с «Атырау» на 80-й минуте, благодаря чему поклонники «Тобола» вздохнули с облегчением.

Нападающий: Артур Шушеначев («Кайрат»)

Молодой нападающий «Кайрата» восстанавливает игровые кондиции после серьезного повреждения, полученного в стартовом туре. Шушеначев показал желание атаковать и нацеленность на ворота, отличившись во встрече с «Шахтером» (1:1).

Нападающий: Игорь Сергеев («Актобе»)

Форвард «Актобе» оформил хет-трик в игре с «Жетысу». «Красно-белые» выиграли со счетом 5:1. Напомним, западноказахстанцы не смогли победить последние четыре тура. Комментарии относительно попадания легионера из Узбекистана в символическую сборную тура будут излишни.

Тренер: Андрей Тихонов («Астана»)

«Астана» под началом российского специалиста набрала очередные важные очки. Столичный клуб обыграл на выезде «Тараз». Роль Тихонова в победной поступи столичного клуба неоспорима.

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Матчи десятого тура прошли 8 и 9 мая. 11-й тур будет сыгран 14 и 15 мая.

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