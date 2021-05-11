Удачливый вратарь «Шахтера», ветеран из «Каспия» и автор хет-трика из «Актобе». Символическая сборная 10-го тура КПЛ-2021
В списке также игроки «Астаны», «Тобола» и «Кайрата».
В списке также игроки «Астаны», «Тобола» и «Кайрата».
Десятый тур
Вратарь: Тимурбек Закиров («Шахтер»)
Голкипер «горняков» сыграл ключевую роль в ничей с «Кайратом» (1:1). На 94-й минуте Закиров пошел на угловой, который привел к голу в ворота алматинцев. Примечательно, что некоторое время вратарь был записан автором мяча. Правда, позже гол был переписан на защитника алматинцев Нуралы Алипа. Что касается его непосредственных обязанностей, то Закиров отразил шесть ударов.
Левый защитник: Энрике Лопес («Астана»)
Защитник «Астаны» поучаствовал в результативной комбинации в центральном матче тура против «Тараза». На 53-й минуте Лопес прочитал потенциально голевой момент жамбыльцев, совершил перехват и рейд от своей штрафной до владений соперника. Его предголевой пас привел к единственному взятию ворот хозяев поля.
Центральный защитник: Алекса Аманович («Тобол»)
Центральный защитник костанайцев вошел в число пяти лучших игроков клуба по индексу InStat в матче с «Атырау» — 270. То, что «Тобол» сохранил ворота в неприкосновенности в матче с набравшими ход «нефтяниками» (2:0), есть и значительная роль легионера.
Центральный защитник: Илья Воротников («Каспий»)
«Ордабасы» сейчас показывает мало убедительный футбол. Несмотря на это, атака шымкентцев
Правый защитник: Адильхан Танжариков («Актобе»)
Защитник «Актобе» безусловно может занести себе в актив матч с «Жетысу», где его клуб выиграл со счетом 5:1. Танжариков записал на свой счет ассист.
Опорный полузащитник: Юрий Перцух («Актобе»)
Полузащитник «Актобе» забил дебютный гол за клуб. Перцух отметился в матче с «Жетысу», сравняв счет на десятой минуте.
Опорный полузащитник: Абзал Бейсебеков («Астана»)
Капитан «Астаны» вновь проявил свои лидерские качества. Бейсебеков забил единственный гол в центральном матче с «Таразом». Мяч получился одновременно важным и эффектным.
Левый инсайд: Жереми Манзорро («Тобол»)
Хавбек «Тобола» оформил важное взятие ворот в матче с «Атырау». Француз отличился в добавленное ко второму тайму время.
Правый инсайд: Серикжан Мужиков («Тобол»)
Мужиков открыл счет в игре с «Атырау» на 80-й минуте, благодаря чему поклонники «Тобола» вздохнули с облегчением.
Нападающий: Артур Шушеначев («Кайрат»)
Молодой нападающий «Кайрата» восстанавливает игровые кондиции после серьезного повреждения, полученного в стартовом туре. Шушеначев показал желание атаковать и нацеленность на ворота, отличившись во встрече с «Шахтером» (1:1).
Нападающий: Игорь Сергеев («Актобе»)
Форвард «Актобе» оформил
Тренер: Андрей Тихонов («Астана»)
«Астана» под началом российского специалиста набрала очередные важные очки. Столичный клуб обыграл на выезде «Тараз». Роль Тихонова в победной поступи столичного клуба неоспорима.
Матчи десятого тура прошли 8 и 9 мая. 11-й тур будет сыгран 14 и 15 мая.