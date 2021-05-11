Фарт «Астаны», безалаберность «Кайрата» и проснувшийся «Актобе». Обзор 10-го тура КПЛ

«Астана» увеличивает отрыв от «Кайрата», «Тобол» пользуется широтой своего состава, а «Ордабасы» никак не может выйти из кризиса. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как прошел десятый тур OLIMPBET-чемпионата Казахстана.

Бейсебеков тащит «Астану», «Кайрат» вновь спотыкается

Центральный матч тура между «Таразом» и «Астаной» в целом оправдал ожидания, это был действительно конкурентный поединок с интригой до последних минут. Но «Таразу» все-таки не хватило ресурсов в атаке, португалец Педро Эуженио получил травму еще в первом тайме, а новый нападающий в команде Минасяна так и не появился. Тем не менее дерзость «Тараза» никуда не исчезла, и лишь промах Жакыпа Кожамберды на последних минутах помешал им остановить столичный экспресс Андрея Тихонова. Очередной победный и к тому же очень эффектный гол за «Астану» забил Абзал Бейсебеков.

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Пока «Астана» рационально и хладнокровно добывает минимальные победы, «Кайрат» умудряется терять очки в матчах, где это совершенно недопустимо. Алматинцы доминировали большую часть встречи с «Шахтером», создали достаточно моментов даже для разгрома, но вместо этого получили — 1:1, причем пропущенный гол состоялся после подключения вратаря Тимурбека Закирова.

Алексей Шпилевский после игры напомнил о законе Мерфи, а болельщики «Кайрата» постепенно начинают акции против белорусского тренера. Безусловно, «Кайрату» не хватает концентрации и характера — они очень глупо теряют очки, но по качеству игры эта команда по-прежнему остается лучшей в Казахстане. Во всех больших матчах с «Таразом», «Тоболом» и «Ордабасы» алматинцы были сильнее, но не всегда добивались успеха. Ни одна команда в Казахстане не смогла бы доминировать в меньшинстве над соперником вроде «Ордабасы», но «Кайрат» это делал. Очевидно, что проблемы лишь в концентрации и психологии игроков, а не в содержании матчей.

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«Тобол» додавил «Атырау», «Каспий» простил «Ордабасы»

Григорий Бабаян все межсезонье и даже на старте турнира говорил, что «Тоболу» необходимо повысить конкуренцию в команде, и он этого добился. Сейчас у костанайцев достаточно качественный и вариативный состав. Это проявилось и в матче с «Атырау». Когда ты можешь себе позволить усилить игру заменами с помощью таких футболистов, как Мужиков, Манзорро и Лобжанидзе, — это почти роскошь для КПЛ. Именно данное трио, вышедшее во втором тайме, обеспечило «Тоболу» победу над «Атырау».

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Тем временем продолжается кризис «Ордабасы». Вот где точно стоит подумать о смене белорусского тренера. «Каспий» был лучше шымкентцев по всем статистическим показателям и вполне заслужил победу, но «Ордабасы» удалось отстоять нулевую ничью. В таких случаях ты понимаешь, что бюджеты далеко не всегда влияют на результат. Пока тот же «Каспий» или «Тараз» с гораздо меньшими возможностями показывают содержательный футбол и добиваются результатов, у «Ордабасы» при очень солидных вложениях нет ни того, ни другого. Не зря Александр Седнев отметил, что команде был жизненно необходим недельный перерыв, посмотрим, сможет ли тренер исправить ошибки.

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Психологическая разгрузка «Актобе», безыдейный «Кайсар» и побочный эффект «Кызыл-Жара»

В первом тайме матча «Жетысу» — «Актобе» происходила сплошная вакханалия с обеих сторон, иначе объяснить два удаления и три забитых мяча совершенно невозможно. Несмотря на сверхнеудачное начало встречи для «Актобе», гости перевернули игру довольно быстро, а во втором тайме отправили «Жетысу» в нокаут. Хет-трик Игоря Сергеева вновь доказал, что в КПЛ приехал по-настоящему качественный форвард, а восьмое поражение «Жетысу» дает понять, что в лиге обозначился один явный аутсайдер.

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«Акжайык» продолжает умело ловить соперников в кризисном состоянии, так они обыгрывали «Атырау», «Актобе», «Шахтер», «Жетысу» и вот теперь «Кайсар». Уральцы поймали соперника на контратаке и увезли из Кызылорды важные три очка. В «Кайсаре» после такого провала наконец стали бить в набат и близки к кардинальным перестановкам не только в тренерском штабе, но и, возможно, в руководстве.

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Вторую победу подряд одержал «Туран», хотя о справедливости назначения пенальти на последних минутах в игре с «Кызыл-Жаром» продолжают спорить. Но тут стоит оттолкнуться от «Кызыл-Жара», ведь это команда вроде бы на ходу, но как показывает практика, «Кызыл-Жару» порой неудобно играть первым номером, вся позиционная атака во многом зависит от Данило и Дарко Зорича. Если они не играют или у них не идет, у команды Андрея Карповича возникают проблемы, как это и случилось с «Тураном».