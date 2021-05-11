В «Жетысу» произошел конфликт: Турысбек и Кислицын наехали на молодых за «слив» матча «Актобе». Один игрок в больнице

В талдыкорганском «Жетысу» после разгромного поражения от «Актобе» (1:5) произошел конфликт между футболистами, в результате которого один из игроков оказался в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

«Удалось выяснить некоторые подробности этого инцидента. Двое опытных футболистов талдыкорганского клуба — Бауыржан Турысбек и Александр Кислицын — решили наехать на своих более юных партнеров за то, что те якобы не отдаются полностью на поле и едва ли не “сливают” матч “Актобе”. За молодых вступился Аслан Джанузаков, который по итогам конфликта и был отправлен в больницу. Прилично досталось и Турысбеку. Теперь он, равно как и Кислицын, по всей видимости, будут отчислены из “Жетысу”», — пишет источник.