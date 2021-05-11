Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:15
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Барселона
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
13:22 (мск), источник: Vesti.kz

В «Жетысу» произошел конфликт: Турысбек и Кислицын наехали на молодых за «слив» матча «Актобе». Один игрок в больнице

Известны последствия для зачинщиков.

Наверх

В талдыкорганском «Жетысу» после разгромного поражения от «Актобе» (1:5) произошел конфликт между футболистами, в результате которого один из игроков оказался в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

Команда
Жетысу

«Удалось выяснить некоторые подробности этого инцидента. Двое опытных футболистов талдыкорганского клуба — Бауыржан Турысбек и Александр Кислицын — решили наехать на своих более юных партнеров за то, что те якобы не отдаются полностью на поле и едва ли не “сливают” матч “Актобе”. За молодых вступился Аслан Джанузаков, который по итогам конфликта и был отправлен в больницу. Прилично досталось и Турысбеку. Теперь он, равно как и Кислицын, по всей видимости, будут отчислены из “Жетысу”», — пишет источник.

Напомним, «Жетысу», набрав одно очко после десяти туров, замыкает турнирную таблицу КПЛ-2021.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Спартак» победил в последней домашней игре при Тедеско
Загадочные травмы. Гурьянов и Худобин спокойно играют в НХЛ
Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»
Василевский бросил ворота и подарил шайбу сопернику: видео
СМИ: Руководство «Барселоны» намерено уволить Кумана
«Придзюбливает»: Уткин об отсутствии Смолова в составе на Евро
Федун отреагировал на избиение директора «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь