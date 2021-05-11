Клуб КПЛ объявил о подписании легионера с опытом игры в Европе

Ранее стало известно, что соглашение с 31-летним футболистом было заключено в последний день трансферного окна.

Также в его карьере были такие клубы, как македонская «Победа», сербские «Вождовац», «Чукарички», «Спартак Суботица», греческие «Керкира», «Ламия» и «Ахарнекос», украинская «Сталь» и финская «Хонка». Последней его командой является греческий «Аполлон». Провел один матч за молодежную сборную Сербии.