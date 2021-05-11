Якини сообщил, когда уйдет с поста главного тренера «Фиорентины»
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главный тренер итальянской «Фиорентины» Джузеппе Якини объявил, что не будет продлевать контракт и покинет футбольный клуб по окончании сезона.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главный тренер итальянской «Фиорентины» Джузеппе Якини объявил, что не будет продлевать контракт и покинет футбольный клуб по окончании сезона.
Якини, который выступал за «Фиорентину» в бытность игроком и ранее уже руководил командой в сезоне-2019/20, снова возглавил «фиалок» 24 марта после отставки Чезаре Пранделли.
«Я вернулся для того, чтобы помочь команде в очень трудное время. Я сделал это, потому что люблю Флоренцию, фанатов, я прожил здесь потрясающие годы и многим обязан “Фиорентине”. У меня прекрасные отношения с президентом, и он ценит нашу работу», — сказал Якини, слова которого приводятся в официальном аккаунте клуба в Twitter.
«Я вернулся, потому что у меня особенные отношение с этими игроками, персоналом, и все, что я хотел, это вернуться, усердно работать и помочь команде. Затем по окончании сезона я пойду по своему пути. Я хочу закончить этот сезон как можно лучше», — добавил тренер.
«Фиорентина» в настоящее время идет на 13-м месте в таблице серии А, набрав в 35 матчах 38 очков. С января 2021 года за клуб выступает российский футболист Александр Кокорин, который пропустил последние матчи команды