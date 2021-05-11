Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:15
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Барселона
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
15:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Якини сообщил, когда уйдет с поста главного тренера «Фиорентины»

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главный тренер итальянской «Фиорентины» Джузеппе Якини объявил, что не будет продлевать контракт и покинет футбольный клуб по окончании сезона.

Наверх

Якини, который выступал за «Фиорентину» в бытность игроком и ранее уже руководил командой в сезоне-2019/20, снова возглавил «фиалок» 24 марта после отставки Чезаре Пранделли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Фиорентина

«Я вернулся для того, чтобы помочь команде в очень трудное время. Я сделал это, потому что люблю Флоренцию, фанатов, я прожил здесь потрясающие годы и многим обязан “Фиорентине”. У меня прекрасные отношения с президентом, и он ценит нашу работу», — сказал Якини, слова которого приводятся в официальном аккаунте клуба в Twitter.

«Я вернулся, потому что у меня особенные отношение с этими игроками, персоналом, и все, что я хотел, это вернуться, усердно работать и помочь команде. Затем по окончании сезона я пойду по своему пути. Я хочу закончить этот сезон как можно лучше», — добавил тренер.

«Фиорентина» в настоящее время идет на 13-м месте в таблице серии А, набрав в 35 матчах 38 очков. С января 2021 года за клуб выступает российский футболист Александр Кокорин, который пропустил последние матчи команды из-за травм.

Читайте также
 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
«Спартак» победил в последней домашней игре при Тедеско
Загадочные травмы. Гурьянов и Худобин спокойно играют в НХЛ
Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»
Василевский бросил ворота и подарил шайбу сопернику: видео
СМИ: Руководство «Барселоны» намерено уволить Кумана
«Придзюбливает»: Уткин об отсутствии Смолова в составе на Евро
Федун отреагировал на избиение директора «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь