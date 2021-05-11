Якини сообщил, когда уйдет с поста главного тренера «Фиорентины»

Якини, который выступал за «Фиорентину» в бытность игроком и ранее уже руководил командой в сезоне-2019/20, снова возглавил «фиалок» 24 марта после отставки Чезаре Пранделли.

Команда Фиорентина

«Я вернулся для того, чтобы помочь команде в очень трудное время. Я сделал это, потому что люблю Флоренцию, фанатов, я прожил здесь потрясающие годы и многим обязан “Фиорентине”. У меня прекрасные отношения с президентом, и он ценит нашу работу», — сказал Якини, слова которого приводятся в официальном аккаунте клуба в Twitter.

«Я вернулся, потому что у меня особенные отношение с этими игроками, персоналом, и все, что я хотел, это вернуться, усердно работать и помочь команде. Затем по окончании сезона я пойду по своему пути. Я хочу закончить этот сезон как можно лучше», — добавил тренер.