Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона

«Мое будущее ясно и определено. Этот прекрасный и очень долгий опыт работы в “Ювентусе” завершится в этом году, — цитирует 43-летнего Буффона Football Italia со ссылкой на beIN Sports. — Чувствую, что отдал все ради “Юве”. Мы достигли конца цикла».

Буффон, также защищавший цвета «Пармы», десять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз — Кубок Италии, один раз — Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. С 2018 по 2019 год вратарь играл за французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым стал чемпионом Франции. В составе сборной Италии Буффон выиграл чемпионат мира в 2006 году.