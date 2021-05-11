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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Чемпион мира по футболу итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон заявил, что покинет туринский «Ювентус» по окончании текущего сезона.

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«Мое будущее ясно и определено. Этот прекрасный и очень долгий опыт работы в “Ювентусе” завершится в этом году, — цитирует 43-летнего Буффона Football Italia со ссылкой на beIN Sports. — Чувствую, что отдал все ради “Юве”. Мы достигли конца цикла».

Ранее голкипер заявил, что не планирует продолжать карьеру после сезона-2022/23.

Буффон, также защищавший цвета «Пармы», десять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз — Кубок Италии, один раз — Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. С 2018 по 2019 год вратарь играл за французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым стал чемпионом Франции. В составе сборной Италии Буффон выиграл чемпионат мира в 2006 году.

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