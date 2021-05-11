Дембо Дарбо признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в апреле

Гамбийский форвард солигорского «Шахтера» в апреле забил семь мячей. В матче с брестским «Рухом» Дембо Дарбо оформил хет-трик, а в играх с «Ислочью» и мозырской «Славией» забивал по два мяча. После восьми проведенных туров он лидирует в бомбардирской гонке, забив девять мячей. Конкурентами 22-летнего гамбийского футболиста в борьбе за звание лучшего игрока апреля были Дмитрий Комаровский («Ислочь», Минский район), Станислав Драгун (БАТЭ, Борисов) и Жан Морель По («Динамо», Минск).

Лучшим тренером апрельского отрезка чемпионата Беларуси стал украинский наставник «Шахтера» Роман Григорчук. Его подопечные одержали виктории во всех четырех проведенных матчах, забив в них 15 мячей и пропустив всего два в свои ворота. Футболисты «Шахтера» уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 24 очка из 24 возможных. У ближайших конкурентов БАТЭ и минского «Динамо» по 17 зачетных баллов.