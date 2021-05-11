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18:01 (мск), источник: БЕЛТА

Дембо Дарбо признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в апреле

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дембо Дарбо признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в апреле. Таков результат традиционного опроса ассоциации «Белорусская федерация футбола», в котором участвуют журналисты ведущих белорусских СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гамбийский форвард солигорского «Шахтера» в апреле забил семь мячей. В матче с брестским «Рухом» Дембо Дарбо оформил хет-трик, а в играх с «Ислочью» и мозырской «Славией» забивал по два мяча. После восьми проведенных туров он лидирует в бомбардирской гонке, забив девять мячей. Конкурентами 22-летнего гамбийского футболиста в борьбе за звание лучшего игрока апреля были Дмитрий Комаровский («Ислочь», Минский район), Станислав Драгун (БАТЭ, Борисов) и Жан Морель По («Динамо», Минск).

Лучшим тренером апрельского отрезка чемпионата Беларуси стал украинский наставник «Шахтера» Роман Григорчук. Его подопечные одержали виктории во всех четырех проведенных матчах, забив в них 15 мячей и пропустив всего два в свои ворота. Футболисты «Шахтера» уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 24 очка из 24 возможных. У ближайших конкурентов БАТЭ и минского «Динамо» по 17 зачетных баллов.

Автором самого красивого гола апреля стал форвард брестского «Динамо» Александр Шестюк, который эффектно поразил ворота в гостевом победном поединке 5-го тура с жодинским «Торпедо-БелАЗом» (2:0).

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