Дебютант КПЛ подписал форварда сборной Туркменистана
ФК «Туран», проводящий первый сезон в КПЛ, объявил о подписании Вахыта Оразсахедова, передают Vesti.kz.
ФК «Туран», проводящий первый сезон в КПЛ, объявил о подписании Вахыта Оразсахедова, передают Vesti.kz.
Нападающий сборной Туркменистана уже провел с клубом первую тренировку. В КПЛ футболист заявлен под третьим номером.
В карьере Оразсахедова были такие клубы, как «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Анкараспор» (Турция), туркменские «Ахал» и «Алтын Асар», «Дордой» (Кыргызстан) и «Истиклол» (Таджикистан). В составе национальной команды он провел 12 матчей и забил пять голов.
Напомним, в турнирной таблице КПЛ «Туран» после десяти матчей занимает 11-е место из 14-ти команд.