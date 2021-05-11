Дебютант КПЛ подписал форварда сборной Туркменистана

Нападающий сборной Туркменистана уже провел с клубом первую тренировку. В КПЛ футболист заявлен под третьим номером.

В карьере Оразсахедова были такие клубы, как «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Анкараспор» (Турция), туркменские «Ахал» и «Алтын Асар», «Дордой» (Кыргызстан) и «Истиклол» (Таджикистан). В составе национальной команды он провел 12 матчей и забил пять голов.