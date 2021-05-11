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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ подписал форварда сборной Туркменистана

ФК «Туран», проводящий первый сезон в КПЛ, объявил о подписании Вахыта Оразсахедова, передают Vesti.kz.

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Источник: sport.kg

Нападающий сборной Туркменистана уже провел с клубом первую тренировку. В КПЛ футболист заявлен под третьим номером.

В карьере Оразсахедова были такие клубы, как «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Анкараспор» (Турция), туркменские «Ахал» и «Алтын Асар», «Дордой» (Кыргызстан) и «Истиклол» (Таджикистан). В составе национальной команды он провел 12 матчей и забил пять голов.

Напомним, в турнирной таблице КПЛ «Туран» после десяти матчей занимает 11-е место из 14-ти команд.

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