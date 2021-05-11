Почти как Стойлов. «Астана» при Тихонове демонстрирует один из лучших стартов в КПЛ

Сейчас «Астана» после десяти туров набрала 26 очков — восемь побед и две ничьи. В истории клуба подобный старт был зафиксирован в сезоне-2016. Тогда столичный клуб, ведомый Станимиром Стойловым, набрал 28 баллов — девять побед и ничья. При этом «Астана» первое поражение тогда потерпела уже в следующем 11-м туре.

На сей раз Тихонов имеет шанс превзойти болгарского коллегу по числу беспроигрышных матчей в начале сезона.

К слову, самая длительная беспроигрышная серия в одном сезоне составила 19 матчей (13 побед и шесть ничьих). Это было зафиксировано в 2014 году, когда «Астана» впервые стала чемпионом Казахстана.

При этом, если брать в абсолютных значениях, то данная серии перешла и на чемпионат 2015 года, составив 24 беспроигрышные встречи за два сезона (16 побед и восемь ничьих). Этих достижений клуб добился под руководством Стойлова.