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19:33 (мск), источник: Vesti.kz

Почти как Стойлов. «Астана» при Тихонове демонстрирует один из лучших стартов в КПЛ

«Астана» в сезоне-2021 демонстрирует один из лучших стартов в OLIMPBET-чемпионате Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, когда подобное клуб показывал в предыдущих сезонах.

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Сейчас «Астана» после десяти туров набрала 26 очков — восемь побед и две ничьи. В истории клуба подобный старт был зафиксирован в сезоне-2016. Тогда столичный клуб, ведомый Станимиром Стойловым, набрал 28 баллов — девять побед и ничья. При этом «Астана» первое поражение тогда потерпела уже в следующем 11-м туре.

На сей раз Тихонов имеет шанс превзойти болгарского коллегу по числу беспроигрышных матчей в начале сезона.

К слову, самая длительная беспроигрышная серия в одном сезоне составила 19 матчей (13 побед и шесть ничьих). Это было зафиксировано в 2014 году, когда «Астана» впервые стала чемпионом Казахстана.

При этом, если брать в абсолютных значениях, то данная серии перешла и на чемпионат 2015 года, составив 24 беспроигрышные встречи за два сезона (16 побед и восемь ничьих). Этих достижений клуб добился под руководством Стойлова.

В текущем сезоне столичный клуб лидирует в турнирной таблице. В последнем матче «Астана» обыграла на выезде «Тараз» — 1:0. А в 11-м туре сыграет в Нур-Султане против аутсайдера чемпионата талдыкорганского «Жетысу». Встреча состоится 14 мая, начало в 20:00.

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