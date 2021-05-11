«Думают, что мы только что из лесу вышли». Аршавин — об отношении к русским в Англии

«Они реально думают, что медведи в Питере или Москве могут ходить. Там такие люди, они так действительно думают: что мы некультурные, невоспитанные, только что из леса вышли. Это не то, что в шутках. Иногда начинаешь говорить или какие-то выступления по телевизору слышишь — реально они так думают», — рассказал Аршавин в шоу «50 вопросов. Спорт».