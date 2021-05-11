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21:05 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Астаны» имеет предложения от клубов топ-чемпионатов и может перейти в Ла Лигу

Защитник «Астаны» Вараздат Ароян, выступающий за сборную Армении, скорее всего, летом сменит клуб, передает VNews.am.

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По данным портала, у 28-летнего футболиста есть предложения из нескольких топ-чемпионатов. В частности, его услугами интересуются представители Ла Лиги.

Напомним, что Ароян проводит в «Астане» свой первый сезон. В КПЛ-2021 он провел в составе столичного клуба, который лидирует в турнирной таблице, десять матчей.

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