Защитник «Астаны» имеет предложения от клубов топ-чемпионатов и может перейти в Ла Лигу
Защитник «Астаны» Вараздат Ароян, выступающий за сборную Армении, скорее всего, летом сменит клуб, передает VNews.am.
Защитник «Астаны» Вараздат Ароян, выступающий за сборную Армении, скорее всего, летом сменит клуб, передает VNews.am.
По данным портала, у 28-летнего футболиста есть предложения из нескольких
Напомним, что Ароян проводит в «Астане» свой первый сезон. В КПЛ-2021 он провел в составе столичного клуба, который лидирует в турнирной таблице, десять матчей.