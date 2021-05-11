«Лестер» во вторник на выезде победил «Юнайтед» со счетом 2:1. На гол Люка Томаса (10-я минута) «красные дьяволы» ответили точным ударом Мейсона Гринвуда (15), но гол Чаглара Сёюнджюна на 66-й минуте принес «лисам» победу и чемпионство для «Сити».

«МЮ» (70 очков), которому осталось провести три матча в чемпионате, отстает от «Сити» на 10 баллов. «Манчестер Сити» в седьмой раз стал чемпионом Англии. Ранее «горожане» завоевывали чемпионский титул в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19.