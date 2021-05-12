«Спортинг» стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года

Единственный мяч забил Паулинью. Столичный клуб стал чемпионом впервые с сезона-2001/02. За два тура до финиша команда имеет в активе 82 очка. У «Порту» 74 очка и второе место. На третьем месте «Бенфика» — 70 очков.