«Спортинг» стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года
Победителем чемпионата Португалии сезона-2020/21 стал лиссабонский «Спортинг». Команда обеспечила себе титул после победы над «Боавиштой» (1:0) в 32-м туре.
Победителем чемпионата Португалии сезона-2020/21 стал лиссабонский «Спортинг». Команда обеспечила себе титул после победы над «Боавиштой» (1:0) в 32-м туре.
Единственный мяч забил Паулинью. Столичный клуб стал чемпионом впервые с сезона-2001/02. За два тура до финиша команда имеет в активе 82 очка. У «Порту» 74 очка и второе место. На третьем месте «Бенфика» — 70 очков.
«Спортинг» завоевал чемпионский титул в 19-й раз в своей истории.