«Барселона» упустила победу над «Леванте», выигрывая 2:0 по ходу матча

В составе каталонского клуба забивали Лионель Месси (25-я минута), Педри Лопес (34) и Усман Дембеле (64). За хозяев отличились Гонсало Мелеро (57), Жозе Моралес (59) и Серхио Леон (83).

Благодаря этому результату «Барселона» поднялась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 76 очков в 36 матчах и обойдя мадридский «Реал» (75 очков). У идущего на 1-м месте «Атлетико» — 77 очков и игра в запасе.