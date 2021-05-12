«Барселона» упустила победу над «Леванте», выигрывая 2:0 по ходу матча
В Испании завершился матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Леванте» со счетом 3:3.
В Испании завершился матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Леванте» со счетом 3:3.
В составе каталонского клуба забивали Лионель Месси (25-я минута), Педри Лопес (34) и Усман Дембеле (64). За хозяев отличились Гонсало Мелеро (57), Жозе Моралес (59) и Серхио Леон (83).
Благодаря этому результату «Барселона» поднялась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 76 очков в 36 матчах и обойдя мадридский «Реал» (75 очков). У идущего на 1-м месте «Атлетико» — 77 очков и игра в запасе.
На счету «Леванте» 40 очков после 36 туров и 13-я строчка.