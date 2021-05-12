«Наполи» разгромил «Удинезе» и поднялся на 2-ю позицию в Серии А

В составе неаполитанской команды голы забивали Петр Зелиньски, Фабиан Руис, Ирвинг Лосано, Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье. За гостей отличился Стефано Окака.

Благодаря этой виктории «Наполи» поднялся в турнирной таблице чемпионата Италии на 2-е место, набрав 73 очка в 36 матчах и обойдя «Аталанту» (72 очка), у которой есть игра в запасе.