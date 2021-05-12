«Наполи» разгромил «Удинезе» и поднялся на 2-ю позицию в Серии А
В Италии состоялся матч 36-го тура Серии А, в котором «Наполи» на своем поле разгромил «Удинезе» со счетом 5:1.
В Италии состоялся матч 36-го тура Серии А, в котором «Наполи» на своем поле разгромил «Удинезе» со счетом 5:1.
В составе неаполитанской команды голы забивали Петр Зелиньски, Фабиан Руис, Ирвинг Лосано, Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье. За гостей отличился Стефано Окака.
Благодаря этой виктории «Наполи» поднялся в турнирной таблице чемпионата Италии на 2-е место, набрав 73 очка в 36 матчах и обойдя «Аталанту» (72 очка), у которой есть игра в запасе.
В активе «Удинезе» — 40 очков после 36 туров и 12-я позиция.