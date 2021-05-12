Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.05
Леванте
Барселона
33
Футбол. Зарубежный
11.05
Саутгемптон
Кристал Пэлас
31
Футбол. Зарубежный
11.05
Наполи
Удинезе
51
Футбол. Зарубежный
11.05
Эльче
Алавес
02
Футбол. Зарубежный
11.05
Манчестер Юнайтед
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
11.05
Осасуна
Кадис
32
Все события
Фоторепортажи
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
9Триумф «Авангарда»
01:11 (мск), источник: Sport24

«Наполи» разгромил «Удинезе» и поднялся на 2-ю позицию в Серии А

В Италии состоялся матч 36-го тура Серии А, в котором «Наполи» на своем поле разгромил «Удинезе» со счетом 5:1.

Наверх

В составе неаполитанской команды голы забивали Петр Зелиньски, Фабиан Руис, Ирвинг Лосано, Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье. За гостей отличился Стефано Окака.

Благодаря этой виктории «Наполи» поднялся в турнирной таблице чемпионата Италии на 2-е место, набрав 73 очка в 36 матчах и обойдя «Аталанту» (72 очка), у которой есть игра в запасе.

В активе «Удинезе» — 40 очков после 36 туров и 12-я позиция.

Наполи
5:1
Первый тайм: 2:1
Удинезе
 «Они говорили, что это смогут только парни. И я решила попробовать». Русская гимнастка приняла необычный вызов
«Хороша красотка!» Жена владельца «Спартака» влюбила в себя фанатов
Поднять в Нижнем: кто выиграет Кубок России — 2021
«Манчестер Сити» в седьмой раз стал чемпионом Англии по футболу
Позиционное наблюдение: сборная России стартует на Чешских играх
«Барселона» забила три гола «Леванте», но не смогла победить
22 российских хоккеиста продолжат борьбу за Кубок Стэнли
Глава РПЛ рассказал о вариантах реформы по вылету клубов в ФНЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь