Неймар: Хочу выиграть чемпионат мира и поиграть с Роналду

«Я хочу выиграть чемпионат мира. Это всегда было самой большой мечтой в моей карьере. Также я хочу выиграть титулы с “ПСЖ” — Лигу чемпионов и Кубок Франции», — сказал Неймар в интервью GQ British.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--765add1478121fb46720" data-vnd="765add1478121fb46720" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=765add1478121fb46720" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На вопрос о футболисте, с которым бы он хотел сыграть в одной команде, Неймар ответил: «Я бы выбрал Криштиану Роналду. Я уже играл с такими большими игроками, как Месси и Мбаппе, но не играл рядом с Роналду».

8 мая «ПСЖ» объявил о продлении контракта с бразильским нападающим. Соглашение действует до лета 2025 года.