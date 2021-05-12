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11:07 (мск), источник: Sport24

Неймар: Хочу выиграть чемпионат мира и поиграть с Роналду

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своей мечте выиграть чемпионат мира, а так же выбрал футболиста, с которым хотел бы оказаться в одной команде.

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Источник: AFP 2021

«Я хочу выиграть чемпионат мира. Это всегда было самой большой мечтой в моей карьере. Также я хочу выиграть титулы с “ПСЖ” — Лигу чемпионов и Кубок Франции», — сказал Неймар в интервью GQ British.

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На вопрос о футболисте, с которым бы он хотел сыграть в одной команде, Неймар ответил: «Я бы выбрал Криштиану Роналду. Я уже играл с такими большими игроками, как Месси и Мбаппе, но не играл рядом с Роналду».

8 мая «ПСЖ» объявил о продлении контракта с бразильским нападающим. Соглашение действует до лета 2025 года.

Неймар стал игроком парижского клуба в 2017 году. С тех пор 29-летний форвард провел за «ПСЖ» 112 матчей, в которых забил 85 голов и сделал 51 результативную передачу.

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