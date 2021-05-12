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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» с треском вылетела из чемпионской гонки. У Месси гол и результативная ошибка

Триллер с шестью забитыми мячами лишил каталонцев надежд на титул.

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Источник: AFP 2021

Стартовавший во вторник 36-й тур ла лиги — последний, когда матчи претендентов на чемпионский титул разведены не только по времени, но и по игровым дням. Дальше заочный спор будет вестись синхронно, а пока, как в случае с «Барселоной», был шанс минимум на сутки выйти на первое место, оказав тем самым хотя бы минимальное психологическое давление на два мадридских клуба. Впрочем, у гранатово-синих тоже в полной мере проявилось внутреннее напряжение, и за последние дни положительными темами стали только сообщения о прогрессе в переговорах о новом контракте Лео Месси, а также о том, что соглашение с защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией уже подписано.

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Объективно после предсезонных скандалов, блеклого старта и смелой ставки на ряд молодых игроков «Барса» прыгнула выше головы. Однако аппетит приходит во время еды, и после Кубка Испании многим захотелось оформить золотой дубль. Только сначала случилось фиаско в домашней игре с «Гранадой» (1:2), а потом — ничья с «Атлетико» (0:0). Победа в любой из этих встреч делала «Барсу» единоличным лидером, но так как результата достичь не удалось, появилось вполне логичное разочарование.

Если слухи правдивы, то главный тренер Роналд Куман снова под ударом, и у части членов совета директоров появились сомнения в голландце из-за того, что за сезон он не выиграли ни одного топ-матча за исключением выездной победы над «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Даже тему молодых игроков снова поднимают, что выглядит странно с учетом доверия Кумана к Педри, Мориба, Мингесе и Араухо.

Тем не менее больная тема Рики Пуча никуда не исчезла. Самый талантливый воспитанник Ла Масии последних лет не пользуется доверием Кумана, а в начале сезона случился еще и скандал, где юноша был подозреваемым в сливе информации из раздевалки. Как уверяет ряд источников, ситуация с Пучем не нравится президенту Жоану Лапорте. Высказался и тренер «Барселоны В» Хавьер Гарсия Пимьента, который персонально похвалил своего воспитанника и заметил, что ряд игроков с ДНК «Барсы» просто не получают шансов.

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Здесь, впрочем, нужно учитывать нереализованные амбиции специалиста, который давно говорил, что коуч второй команды должен быть готов тренировать первый состав. И кандидатуру Пимьенты рассматривали как перед увольнением Кике Сетьена, так и в декабре прошлого года. Но это все-таки не столь горячая тема, как трансферы, по которым позиции Кумана и руководства сходятся не во всем. Голландцу, например, нужен Мемфис Депай, тогда как клуб склоняется к подписанию закадычного друга Месси — Серхио Агуэро.

И не просто так вернувшийся на скамейку после двухматчевой дисквалификации Куман накануне не только прошелся по судьям и ВАР, но и высказался о своем будущем. «Президент “Барселоны” с первого дня выразил мне доверие, — заявил голландец. — Я не должен беспокоиться о моем будущем. Придя в клуб, я заключил контракт на два года, поэтому вижу себя во главе “Барселоны” и в следующем сезоне. Когда он завершится, мы обсудим дальнейшие действия с президентом. Сейчас финал ла лиги важнее моего будущего».

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Каждый услышал в этой фразе то, что хотел, а на качестве игры против «Леванте» вся шумиха последних дней до перерыва никак не сказалась. Начиная с Нового года «Барса» уже приучила к тому, что в играх с соперниками ниже четвертого места устраивает маленькие шоу практически на постоянной основе. «Леванте» был буквально смят, и счет 2:0 мог появиться на табло не ближе к концу первого тайма, а по итогам стартовой пятиминутки. Правда, и тут — после 29-го гола Месси — язвительно напомнили, что лишь один из них аргентинец забил в ворота соперника из лигочемпионского квартета.

Когда же начался второй тайм, «Леванте» показал, что не просто так эта команда обыграла в Мадриде «Реал» и взяла четыре очка у «Атлетико». За две неполные минуты хозяева забили дважды, причем во втором случае результативную ошибку допустил Месси. Хотя, по большому счету, все началось с авантюрного паса Сержи Роберто при выходе из обороны. Универсал, которому пришлось менять получившего травму Араухо, полностью провалил игру. Это он проиграл борьбу начавшему камбэк Мелеро, и с его же потери разогналась третья голевая атака «Леванте».

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Эта ничья — крах даже и без того призрачных надежд «Барселоны» на титул, и вистов Куману случившееся точно не добавило. Это же он выпускал Роберто, когда на лавке оставался профильный защитник Мингеса. И у Кумана сидит на лавке Пьянич, когда теряющему скорость Бускетсу приходится играть в защитной маске из-за перелома челюсти. А выход Пуча при счете 3:3 и вовсе выглядел жестом отчаяния, что было типично для голландского тренера в первой половине сезона, когда в неблагоприятных ситуациях он просто отправлял на поле всех имеющихся созидателей. И если еще недавно даже мысль о возможной отставке Кумана казалась безумием, сейчас увольнению проигравшего сражение за титул за три тура тренера не удивится никто.

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Андрей Кузичев

Леванте
3:3
Первый тайм: 0:2
Барселона
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